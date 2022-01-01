18 грудня на Волині: гортаючи календар

Микола Рубан (на фото).



Також день народження відзначає ведуча та режисерка Вікторія Поліщук, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.



За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.



Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо миру, здоров'я, достатку, злагоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 18 грудня святкує волинський художник, член Національної спілки художників України(на фото).Також день народження відзначає ведуча та режисеркажурналістк, фотограф, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округуЗа церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо миру, здоров'я, достатку, злагоди.

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