18 грудня на Волині: гортаючи календар
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День народження 18 грудня святкує волинський художник, член Національної спілки художників України Микола Рубан (на фото).
Також день народження відзначає ведуча та режисерка Вікторія Поліщук, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.
За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо миру, здоров'я, достатку, злагоди.
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Також день народження відзначає ведуча та режисерка Вікторія Поліщук, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.
За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо миру, здоров'я, достатку, злагоди.
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