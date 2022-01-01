В Україну повернули двох дітей, яких забрали окупанти





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За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка - з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила - з Росії.



Юлія - уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті безпрецедентного «жіночого обміну», коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок кремля.



Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод. І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У возз'єднаної щасливої родини починається нове життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому повернули ще двоє дітей, яких окупанти утримували на тимчасово окупованій території та в Росії.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.За повернення 11-річногота 18-річногоборолися майже два місяці. 17 жовтня їхня мамазвернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка - з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила - з Росії.Юлія - уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті безпрецедентного «жіночого обміну», коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок кремля.Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод. І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У возз'єднаної щасливої родини починається нове життя.

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