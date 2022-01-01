Добрі новини від ВолиньPost за 17 грудня
17 грудень, 23:33
В українців світло ‒ всередині, тож тимчасові припинення електропостачання нас точно не лякають. Не романтизуємо, але провести вечір в компанії рідних людей при свічках ‒ точно не погана ідея. І, звісно, читайте добрі новини від ВолиньPost.
У постійній рубриці нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 17 грудня:
Австрія виділить 5 мільйонів євро на енергетичну підтримку України
Нам продовжують допомагати європейські партнери, що не може не тішити. Австрія виділить 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.
Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах
У ці різдвяні свята нам варто просити Бога лише про одне - Перемогу. Цьогоріч усі повинні цінувати кожну хвилину з близькими і, наскільки це можливо, дати собі право відчути святкову атмосферу. А для того, щоб свято стало справжнім, потрібно не припиняти донатити на ЗСУ.
У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.
Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Чим більше 200-их окупантів - тим ближче ми до перемоги.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
- артилерійських систем - 1947 (+1) од,
- РСЗВ - 410 (+0) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+61),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка - 174 (+2).
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.
Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. Такий собі "жест доброї волі".
Волинянка подарувала громаді ялинку, яку привезла з Карпат
Головна ялинка Каменя-Каширського, що прикрасить центральну частину міста, цьогоріч буде не такою пафосною, як у попередні роки: менша удвічі, зате струнка та, як обіцяють, буде гарно вбрана.
Новорічне дерево для потреб райцентру надала безкоштовно родина Тетяни Федік із Раків Ліса.
У Луцьку на Театральному майдані прикрасили головні ялинки міста
17 грудня комунальники з допомогою автотранспорту із драбиною почали прикрашати тріо головних ялинок Луцька. На дерева чіпляють янголів, стрічки та різдвяні зірки.
На нижньому ярусі ялинкового тріо комунальники розміщують 12 янголів, які виконані в національних кольорах. Вони символізують пам'ять про загиблих у війні з Росією українців.
В артилерійському підрозділі тероборони Волині служать два рідні брати
Нищити рашистських окупантів - справа сімейна. В одному розрахунку артилерійського підрозділу Волинської бригади тероборони служать два рідні брати, Михайло та Павло. Старший з двох братів Михайло нині служить командиром гармати, Павло – навідником.
Про їхню історію читайте тут.
У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
19 лютого у головному корпусі ВНУ ім. Лесі Українки відбудеться благодійний ярмарок.
Це можливість не лише придбати чудові подарунки для рідних та близьких, адже на ярмарку будуть представлені крафтові сувеніри, подарункові набори на будь-який смак та гаманець, але й можливість допомогти у зборі коштів для онкохворих дітей та молоді, адже 100% зібраних коштів спрямовується на благодійність.
В Україну повернули двох дітей, яких забрали окупанти
За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка - з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила - з Росії. Тепер вони вдома, у возз'єднаної щасливої родини починається нове життя.
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У постійній рубриці нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 17 грудня:
Австрія виділить 5 мільйонів євро на енергетичну підтримку України
Нам продовжують допомагати європейські партнери, що не може не тішити. Австрія виділить 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.
Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах
У ці різдвяні свята нам варто просити Бога лише про одне - Перемогу. Цьогоріч усі повинні цінувати кожну хвилину з близькими і, наскільки це можливо, дати собі право відчути святкову атмосферу. А для того, щоб свято стало справжнім, потрібно не припиняти донатити на ЗСУ.
У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.
Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Чим більше 200-их окупантів - тим ближче ми до перемоги.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
- артилерійських систем - 1947 (+1) од,
- РСЗВ - 410 (+0) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+61),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка - 174 (+2).
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.
Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. Такий собі "жест доброї волі".
Волинянка подарувала громаді ялинку, яку привезла з Карпат
Головна ялинка Каменя-Каширського, що прикрасить центральну частину міста, цьогоріч буде не такою пафосною, як у попередні роки: менша удвічі, зате струнка та, як обіцяють, буде гарно вбрана.
Новорічне дерево для потреб райцентру надала безкоштовно родина Тетяни Федік із Раків Ліса.
У Луцьку на Театральному майдані прикрасили головні ялинки міста
17 грудня комунальники з допомогою автотранспорту із драбиною почали прикрашати тріо головних ялинок Луцька. На дерева чіпляють янголів, стрічки та різдвяні зірки.
На нижньому ярусі ялинкового тріо комунальники розміщують 12 янголів, які виконані в національних кольорах. Вони символізують пам'ять про загиблих у війні з Росією українців.
В артилерійському підрозділі тероборони Волині служать два рідні брати
Нищити рашистських окупантів - справа сімейна. В одному розрахунку артилерійського підрозділу Волинської бригади тероборони служать два рідні брати, Михайло та Павло. Старший з двох братів Михайло нині служить командиром гармати, Павло – навідником.
Про їхню історію читайте тут.
У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
19 лютого у головному корпусі ВНУ ім. Лесі Українки відбудеться благодійний ярмарок.
Це можливість не лише придбати чудові подарунки для рідних та близьких, адже на ярмарку будуть представлені крафтові сувеніри, подарункові набори на будь-який смак та гаманець, але й можливість допомогти у зборі коштів для онкохворих дітей та молоді, адже 100% зібраних коштів спрямовується на благодійність.
В Україну повернули двох дітей, яких забрали окупанти
За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка - з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила - з Росії. Тепер вони вдома, у возз'єднаної щасливої родини починається нове життя.
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