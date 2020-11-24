Австрія виділить 5 мільйонів євро на енергетичну підтримку України

Австрія виділить 5 мільйонів євро на енергетичну підтримку України
Австрія виділить 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Про це стало відомо під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова та віце-канцлера - федерального міністра Вернера Коглера, передає Міністерство енергетики України, пише УНН.

"У ході зустрічі Вернер Коглер повідомив, що Австрія виділяє 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший етап фінансової допомоги, яка разом із обладнанням, яке вже доставлено та буде доставлено в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури.

Віце-канцлер висловив слова підтримки Україні та підкреслив, що вражений мужністю українців та професійністю енергетиків, які після масових обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.

Своєю чергою Демченков висловив вдячність партнерам за надану фінансову та матеріальну підтримку, та наголосив, що наші потреби в обладнанні "зростають з кожним тижнем".

"Ми розглядаємо всі варіанти для максимально швидких поставок обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури України", - зазначив заступник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підтримка, допомога, Австрія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 2023 році в Україні суттєво скоротиться урожай зернових
Сьогодні, 07:33
Австрія виділить 5 мільйонів євро на енергетичну підтримку України
Сьогодні, 06:31
Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез
Сьогодні, 05:28
В Британії встановили скульптуру Путіна у вигляді члена. ФОТО
Сьогодні, 03:41
Тероборонівці забороняють жителям волинського прикордоння йти в ліс по ялинки
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ
27 червень, 04:35
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
17 травень, 17:30
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
28 квітень, 19:10
У Луцьку діти із синдромом Дауна готують аукціон на підтримку хворої на лейкемію 17-річної Альбіни. ФОТО У Луцьку діти із синдромом Дауна готують аукціон на підтримку хворої на лейкемію 17-річної Альбіни. ФОТО
24 листопад, 2020, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 2023 році в Україні суттєво скоротиться урожай зернових
Сьогодні, 07:33
 0
Австрія виділить 5 мільйонів євро на енергетичну підтримку України
Сьогодні, 06:31
 0
Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез
Сьогодні, 05:28
 0
В Британії встановили скульптуру Путіна у вигляді члена. ФОТО
Сьогодні, 03:41
 0
Тероборонівці забороняють жителям волинського прикордоння йти в ліс по ялинки
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8