В Британії встановили скульптуру Путіна у вигляді члена. ФОТО





Перехожим роздавали яйця, якими можна було кидати у скульптуру, - повідомляє



Скульптура присвячена "заслугам" Путіна. Автор ідеї, який побажав залишитися анонімним, обізвав Путіна "красенем року": "Мені потрібно було нагородити когось премією Белл-Енду. І я подумав, що є одна людина, яка цього року взагалі була красунчиком – це Володимир Путін".



Як пише The Independent, Путін у формі пеніса зобразили на знак протесту проти російської агресії. Перехожим роздавали яйця, якими можна було кидати у скульптуру.



Автор проекту заявив ЗМІ, що планує продавати мініатюри "путінів", а виручені кошти передавати українським біженцям. Скульптуру створили за два-три тижні.



Путіна висміюють у світі



Буквально минулого місяця група чеських активістів виставила на аукціон скульптуру оголеного Путіна, що сидить на золотому унітаз; а виручку планують спрямувати на купівлю бойового безпілотника для ЗСУ.



Пародіюючи монарха, що тримає скіпетр, російський президент стискав туалетну щітку і пральну машину, з якої текла "кров". Стартова ціна була встановлена у розмірі 10 тисяч євро. Аукціон завершиться 20 грудня.



У грудні в центрі Праги з'явився пам'ятник Путіну – у вигляді гобліна, що тримає газовий балон. За словами автора пам'ятника Душана Достала, робота під назвою "Аріман" зображує демона з перської міфології.



Улітку скульптура Путіна з'явилася і в Нью-Йорку. Тоді російський президент сидів верхи на танку у кривавій фарбі. А в Німеччині місцеві активісти зобразили Путіна, який намагається проковтнути карту України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У британському селищі Белл-Енд група тамтешніх мешканців встановила Володимиру Путіну пам'ятник – голову російського президента зробили у формі статевого члена.Перехожим роздавали яйця, якими можна було кидати у скульптуру, - повідомляє УНІАН. Скульптура присвячена "заслугам" Путіна. Автор ідеї, який побажав залишитися анонімним, обізвав Путіна "красенем року": "Мені потрібно було нагородити когось премією Белл-Енду. І я подумав, що є одна людина, яка цього року взагалі була красунчиком – це Володимир Путін".Як пише The Independent, Путін у формі пеніса зобразили на знак протесту проти російської агресії. Перехожим роздавали яйця, якими можна було кидати у скульптуру.Автор проекту заявив ЗМІ, що планує продавати мініатюри "путінів", а виручені кошти передавати українським біженцям. Скульптуру створили за два-три тижні.Буквально минулого місяця група чеських активістів виставила на аукціон скульптуру оголеного Путіна, що сидить на золотому унітаз; а виручку планують спрямувати на купівлю бойового безпілотника для ЗСУ.Пародіюючи монарха, що тримає скіпетр, російський президент стискав туалетну щітку і пральну машину, з якої текла "кров". Стартова ціна була встановлена у розмірі 10 тисяч євро. Аукціон завершиться 20 грудня.У грудні в центрі Праги з'явився пам'ятник Путіну – у вигляді гобліна, що тримає газовий балон. За словами автора пам'ятника Душана Достала, робота під назвою "Аріман" зображує демона з перської міфології.Улітку скульптура Путіна з'явилася і в Нью-Йорку. Тоді російський президент сидів верхи на танку у кривавій фарбі. А в Німеччині місцеві активісти зобразили Путіна, який намагається проковтнути карту України.

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