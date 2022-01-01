Греція може передати Україні комплекси ППО С-300 радянського зразка





Про це заявив міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос, повідомляє



Грецький уряд готовий передати це озброєння ЗСУ у тому випадку, якщо на острові Крит будуть встановлені американські комплекси ППО та ПРО Patriot.



"Якщо США розмістять на острові систему Patriot, то після її інтеграції з національною системою ППО С-300 можна прибрати. Той самий процес застосовується до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку можна відправити в Україну", - пояснив позицію держави чиновник.



Офіційні Афіни також не виключають можливості передачі Києву, окрім С-300, комплексів Тор-М1 та Оса.



Зазначимо, що глава Міноборони України Олексій Резніков подякував голові оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт за "нові можливості" для України.



Як ми вже повідомляли, США разом з іншими партнерами України продовжують шукати озброєння радянських стандартів для українських бійців. Одна з країн, яка б могла допомогти Україні - Кіпр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Греція розглядає можливість передачі комплексів протиповітряної оборони С-300 Україні.Про це заявив міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос, повідомляє Кореспондент , посилаючись на ProNews.Грецький уряд готовий передати це озброєння ЗСУ у тому випадку, якщо на острові Крит будуть встановлені американські комплекси ППО та ПРО Patriot."Якщо США розмістять на острові систему Patriot, то після її інтеграції з національною системою ППО С-300 можна прибрати. Той самий процес застосовується до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку можна відправити в Україну", - пояснив позицію держави чиновник.Офіційні Афіни також не виключають можливості передачі Києву, окрім С-300, комплексів Тор-М1 та Оса.Зазначимо, що глава Міноборони України Олексій Резніков подякував голові оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт за "нові можливості" для України.Як ми вже повідомляли, США разом з іншими партнерами України продовжують шукати озброєння радянських стандартів для українських бійців. Одна з країн, яка б могла допомогти Україні - Кіпр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію