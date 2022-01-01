Вогонь запеклих не пече: добрі новини від ВолиньPost за 16 грудня

Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Мусимо вистояти і назавжди прогнати ворога з нашої землі. Росіяни хотіли, аби ми благали про світло, та вогонь запеклих не пече.Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Лідери Євросоюзу на саміті в четвер, 15 грудня, таки подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.Серед інших постачань:▪️ дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;▪️ 30 000 патронів до 40-мм гранатометів;▪️ 5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії;▪️ 4 "швидкі";▪️ 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.Нині українцям й українкам не до святкувань, утім придбати подарунок для рідних, аби вкотре нагадати про свої почуття, – точно непогана ідея. Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів Святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Щоправда, батькам малечі до списку бажань у листі варто теж пригледітись.У топі товарів, які купують на подарунок, –на кшталт «Крокодила» або «Монополії»,Також безпрограшним варіантом подарунку на новорічні свята залишаються, а в «Офіс Центр» вибір полотен – просто таки величезний.Окрім того, в «Офіс Центр» – широкий асортимент. У магазинах мережі можна придбати ялинкові кульки (скляні і пластмасові), штучний сніг, святкові трафарети на вікна і хіт сезону – потужні гірлянди на батарейках.У місті Ківерці на площі Чорновола до різдвяно-новорічних свят встановили оригінальну патріотичну ялинку.У зв'язку зі складною енергетичною ситуацією в країні світлодіодними вогнями цьогоріч дерево та площу не прикрашали. Щоправда, декорації цьогоріч – ще кращі, ніж зазвичай!Традиційна добра статистика! Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:- особового складу - близько 97 270 (+680) осіб,- танків - 2980 (+5) од.- бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,- артилерійських систем - 1946 (+3) од.,- РСЗВ - 410 (+4) од.,- засоби ППО - 211 (+0) од.,- літаків - 281 (+0) од.,- вертольотів - 264 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),- крилатих ракет - 592 (+0),- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,- спеціальної техніки - 172 (+0).19 до 25 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція святого Миколая в укритті. Резиденція розміщується в таємному, але, головне, безпечному місці.Через Арт-галерею "Образ" (м.Луцьк пр.Волі 2).Музейники розпочали фотофіксацію військовослужбовців, які відвідують музей, а також збір експонатів, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні. Також планують записувати розповіді бійців, їхні особисті враження, пережиті на бойових позиціях."Таким чином хочемо долучитись до фіксації подій та історії цієї жахливої війни, об’єднавши довкола музею товариство героїв-побратимів", – говорить директорка художнього музеюВін на війні втратив ноги, але не віру в щасливе життя. Відео сватання 24-річного гранатометника з Рівненщини, який ледь вижив під обстрілом, та його нареченої з Волині набрало в мережі мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Однак через скарги росіян його заблокували.Мультиартист з Луцька Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян".Український бізнесмен, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов планує відновити випуск автомобілів ЛуАЗ 969, які в народі називали «Волинянками».