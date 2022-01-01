Вогонь запеклих не пече: добрі новини від ВолиньPost за 16 грудня
16 грудень, 23:17
Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Мусимо вистояти і назавжди прогнати ворога з нашої землі. Росіяни хотіли, аби ми благали про світло, та вогонь запеклих не пече.
Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня. Наприклад, сьогодні, 16 грудня, ми писали про таке:
Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри блокаду Польщі, – ЗМІ
Лідери Євросоюзу на саміті в четвер, 15 грудня, таки подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.
В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T
Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.
Серед інших постачань:
▪️ дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
▪️ 30 000 патронів до 40-мм гранатометів;
▪️ 5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
▪️ 4 "швидкі";
▪️ 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.
Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Нині українцям й українкам не до святкувань, утім придбати подарунок для рідних, аби вкотре нагадати про свої почуття, – точно непогана ідея. Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів Святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Щоправда, батькам малечі до списку бажань у листі варто теж пригледітись.
У топі товарів, які купують на подарунок, – настільні ігри на кшталт «Крокодила» або «Монополії», пазли, набори для ліплення і новорічні шкарпетки.
Також безпрограшним варіантом подарунку на новорічні свята залишаються скетч-маркери і картини за номерами, а в «Офіс Центр» вибір полотен – просто таки величезний.
Окрім того, в «Офіс Центр» – широкий асортимент новорічного декору. У магазинах мережі можна придбати ялинкові кульки (скляні і пластмасові), штучний сніг, святкові трафарети на вікна і хіт сезону – потужні гірлянди на батарейках.
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У громаді на Волині встановили патріотичну ялинку
У місті Ківерці на площі Чорновола до різдвяно-новорічних свят встановили оригінальну патріотичну ялинку.
У зв'язку зі складною енергетичною ситуацією в країні світлодіодними вогнями цьогоріч дерево та площу не прикрашали. Щоправда, декорації цьогоріч – ще кращі, ніж зазвичай!
Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
Традиційна добра статистика! Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 97 270 (+680) осіб,
- танків - 2980 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1946 (+3) од.,
- РСЗВ - 410 (+4) од.,
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),
- крилатих ракет - 592 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,
- спеціальної техніки - 172 (+0).
У Луцьку відкривають незвичайну резиденцію святого Миколая
19 до 25 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція святого Миколая в укритті. Резиденція розміщується в таємному, але, головне, безпечному місці.
То як же до неї потрапити?
Через Арт-галерею "Образ" (м.Луцьк пр.Волі 2).
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Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію
Музейники розпочали фотофіксацію військовослужбовців, які відвідують музей, а також збір експонатів, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні. Також планують записувати розповіді бійців, їхні особисті враження, пережиті на бойових позиціях.
"Таким чином хочемо долучитись до фіксації подій та історії цієї жахливої війни, об’єднавши довкола музею товариство героїв-побратимів", – говорить директорка художнього музею Зоя Навроцька.
Фельдшерка з Волині одружилася з гранатометником, який втратив ноги: зворушлива історія кохання. ВІДЕО
Він на війні втратив ноги, але не віру в щасливе життя. Відео сватання 24-річного гранатометника з Рівненщини, який ледь вижив під обстрілом, та його нареченої з Волині набрало в мережі мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Однак через скарги росіян його заблокували.
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Мультиартист з Луцька Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян".
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Український бізнесмен, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов планує відновити випуск автомобілів ЛуАЗ 969, які в народі називали «Волинянками».
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Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня. Наприклад, сьогодні, 16 грудня, ми писали про таке:
Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри блокаду Польщі, – ЗМІ
Лідери Євросоюзу на саміті в четвер, 15 грудня, таки подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.
В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T
Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.
Серед інших постачань:
▪️ дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
▪️ 30 000 патронів до 40-мм гранатометів;
▪️ 5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
▪️ 4 "швидкі";
▪️ 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.
Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Нині українцям й українкам не до святкувань, утім придбати подарунок для рідних, аби вкотре нагадати про свої почуття, – точно непогана ідея. Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів Святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Щоправда, батькам малечі до списку бажань у листі варто теж пригледітись.
У топі товарів, які купують на подарунок, – настільні ігри на кшталт «Крокодила» або «Монополії», пазли, набори для ліплення і новорічні шкарпетки.
Також безпрограшним варіантом подарунку на новорічні свята залишаються скетч-маркери і картини за номерами, а в «Офіс Центр» вибір полотен – просто таки величезний.
Окрім того, в «Офіс Центр» – широкий асортимент новорічного декору. У магазинах мережі можна придбати ялинкові кульки (скляні і пластмасові), штучний сніг, святкові трафарети на вікна і хіт сезону – потужні гірлянди на батарейках.
Аби прочитати текст повністю, натисніть на заголовок
У громаді на Волині встановили патріотичну ялинку
У місті Ківерці на площі Чорновола до різдвяно-новорічних свят встановили оригінальну патріотичну ялинку.
У зв'язку зі складною енергетичною ситуацією в країні світлодіодними вогнями цьогоріч дерево та площу не прикрашали. Щоправда, декорації цьогоріч – ще кращі, ніж зазвичай!
Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
Традиційна добра статистика! Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 97 270 (+680) осіб,
- танків - 2980 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1946 (+3) од.,
- РСЗВ - 410 (+4) од.,
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),
- крилатих ракет - 592 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,
- спеціальної техніки - 172 (+0).
У Луцьку відкривають незвичайну резиденцію святого Миколая
19 до 25 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція святого Миколая в укритті. Резиденція розміщується в таємному, але, головне, безпечному місці.
То як же до неї потрапити?
Через Арт-галерею "Образ" (м.Луцьк пр.Волі 2).
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію
Музейники розпочали фотофіксацію військовослужбовців, які відвідують музей, а також збір експонатів, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні. Також планують записувати розповіді бійців, їхні особисті враження, пережиті на бойових позиціях.
"Таким чином хочемо долучитись до фіксації подій та історії цієї жахливої війни, об’єднавши довкола музею товариство героїв-побратимів", – говорить директорка художнього музею Зоя Навроцька.
Фельдшерка з Волині одружилася з гранатометником, який втратив ноги: зворушлива історія кохання. ВІДЕО
Він на війні втратив ноги, але не віру в щасливе життя. Відео сватання 24-річного гранатометника з Рівненщини, який ледь вижив під обстрілом, та його нареченої з Волині набрало в мережі мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Однак через скарги росіян його заблокували.
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Мультиартист з Луцька Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян".
Відродження «Волинянки»: в Україні хочуть випускати електрокари ЛуАЗ. ВІДЕО
Український бізнесмен, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов планує відновити випуск автомобілів ЛуАЗ 969, які в народі називали «Волинянками».
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
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