Фельдшерка з Волині одружилася з гранатометником, який втратив ноги: зворушлива історія кохання. ВІДЕО
Сьогодні, 15:23
Він на війні втратив ноги, але не віру в щасливе життя. Відео сватання 24-річного гранатометника з Рівненщини, який ледь вижив під обстрілом, та його нареченої з Волині набрало в мережі мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Однак через скарги росіян його заблокували.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Історія Світлани з Волині і 24-річного гранатометника Сергія з Рівненщини нагадує сценарій фільму. Познайомилися вони в Луцьку незадовго до повномасштабного вторгнення. В ресторані, де різними компаніями святкували Новий рік.
«Я до неї підійшов, слово за слово. А за кілька місяців одне без одного вже не уявляли і дня», - розповідає Сергій.
Чоловік воював на нулі на Миколаївщині, а Світлана - фельдшерка швидкої - чекала на свого воїна. Якось наприкінці липня він не зателефонував.
«Отак, як мить, все червоне, нічого не понімаєш, все горить. Відірвало зразу ліву ногу, сильно була травмована права, око», - розповідає про своє поранення Сергій.
Двоє товаришів бійця загинули, а він потрапив до госпіталя. Світлані зателефонував, щойно отямився. Світлана підтримувала коханого, поки він мав купу операцій, ампутацію правої ноги, місяць у реанімації.
«Немає в мене ніг, але все одно, вона сильно за мене переживає, кохає», - тішиться боєць.
Спершу хотів запропонувати заміж, як закінчить лікування, а потім зрозумів - нема чого тягти.
«Хотілося б на руки взяти, понести, знаєте, як воно все, але стану на протези і буду носити на руках», - запевняє він.
Сергій освідчився, Світлана зраділа, хоча були й ті, хто її відмовляв поєднувати життя з травмованим воїном.
«Та ти ще молода, ти не розумієш, куди ти лізеш, ти повинна розуміти, що це на все життя», - переповідає настанови їй.
Вже за два тижні родина дівчини приймала сватів. Сестра Сергія зняла сватання і виставила в Мережу.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Історія Світлани з Волині і 24-річного гранатометника Сергія з Рівненщини нагадує сценарій фільму. Познайомилися вони в Луцьку незадовго до повномасштабного вторгнення. В ресторані, де різними компаніями святкували Новий рік.
«Я до неї підійшов, слово за слово. А за кілька місяців одне без одного вже не уявляли і дня», - розповідає Сергій.
Чоловік воював на нулі на Миколаївщині, а Світлана - фельдшерка швидкої - чекала на свого воїна. Якось наприкінці липня він не зателефонував.
«Отак, як мить, все червоне, нічого не понімаєш, все горить. Відірвало зразу ліву ногу, сильно була травмована права, око», - розповідає про своє поранення Сергій.
Двоє товаришів бійця загинули, а він потрапив до госпіталя. Світлані зателефонував, щойно отямився. Світлана підтримувала коханого, поки він мав купу операцій, ампутацію правої ноги, місяць у реанімації.
«Немає в мене ніг, але все одно, вона сильно за мене переживає, кохає», - тішиться боєць.
Спершу хотів запропонувати заміж, як закінчить лікування, а потім зрозумів - нема чого тягти.
«Хотілося б на руки взяти, понести, знаєте, як воно все, але стану на протези і буду носити на руках», - запевняє він.
Сергій освідчився, Світлана зраділа, хоча були й ті, хто її відмовляв поєднувати життя з травмованим воїном.
«Та ти ще молода, ти не розумієш, куди ти лізеш, ти повинна розуміти, що це на все життя», - переповідає настанови їй.
Вже за два тижні родина дівчини приймала сватів. Сестра Сергія зняла сватання і виставила в Мережу.