У центрі Луцька не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
У п'ятницю, 16 грудня, центрі Луцька сталась аварія за участю двох легкових авто.
Про це пише «Конкурент TV».
На проспекті Волі у Луцьку зіткнулися легкові автомобілі «Опель» та «Хюндай».
За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
Рух транспорту проспектом ускладнений.
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Про це пише «Конкурент TV».
На проспекті Волі у Луцьку зіткнулися легкові автомобілі «Опель» та «Хюндай».
За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
Рух транспорту проспектом ускладнений.
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