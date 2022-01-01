У центрі Луцька не розминулися два легковики. ВІДЕО





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На проспекті Волі у Луцьку зіткнулися легкові автомобілі «Опель» та «Хюндай».



За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.



Рух транспорту проспектом ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 16 грудня, центрі Луцька сталась аварія за участю двох легкових авто.Про це пише «Конкурент TV» На проспекті Волі у Луцьку зіткнулися легкові автомобілі «Опель» та «Хюндай».За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.Рух транспорту проспектом ускладнений.

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