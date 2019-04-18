Дві волинянки народили у машинах «швидкої»

Дві волинянки народили у машинах «швидкої»
15 грудня після 22:00 медики отримали повідомлення, що в одному із населених пунктів Волині у жінки почалися пологи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада ЕМД, яка прибула на виклик прийняла рішення про про транспортування жінки до пологового будинку. Проте вагітна почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги. Народився здоровий хлопчик.

Після пологів автомобіль продовжив рух до пологового будинку, де породіллю із сином вже чекали профільні спеціалісти.

А сьогодні, 16 грудня, вночі в одному із населених пунктів Володимирського району у жінки почалися пологи. Враховуючи, що це 5 вагітність, чоловік спробував доставити вагітну до пологового відділення власним транспортом. Бригада ЕМД виїхала на зустріч, жінку перенесли в машину ЕМД і продовжили транспортування.

Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати, тож пологи прийняли у машині ЕМД. Народилася здорова дівчинка.

Пологи пройшли без ускладнень для жінок та немовлят.

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Теги: швидка, пологи, Волинь, медики
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