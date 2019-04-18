Дві волинянки народили у машинах «швидкої»
Сьогодні, 15:47
15 грудня після 22:00 медики отримали повідомлення, що в одному із населених пунктів Волині у жінки почалися пологи.
Про це повідомили у пресслужбі Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригада ЕМД, яка прибула на виклик прийняла рішення про про транспортування жінки до пологового будинку. Проте вагітна почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги. Народився здоровий хлопчик.
Після пологів автомобіль продовжив рух до пологового будинку, де породіллю із сином вже чекали профільні спеціалісти.
А сьогодні, 16 грудня, вночі в одному із населених пунктів Володимирського району у жінки почалися пологи. Враховуючи, що це 5 вагітність, чоловік спробував доставити вагітну до пологового відділення власним транспортом. Бригада ЕМД виїхала на зустріч, жінку перенесли в машину ЕМД і продовжили транспортування.
Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати, тож пологи прийняли у машині ЕМД. Народилася здорова дівчинка.
Пологи пройшли без ускладнень для жінок та немовлят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригада ЕМД, яка прибула на виклик прийняла рішення про про транспортування жінки до пологового будинку. Проте вагітна почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги. Народився здоровий хлопчик.
Після пологів автомобіль продовжив рух до пологового будинку, де породіллю із сином вже чекали профільні спеціалісти.
А сьогодні, 16 грудня, вночі в одному із населених пунктів Володимирського району у жінки почалися пологи. Враховуючи, що це 5 вагітність, чоловік спробував доставити вагітну до пологового відділення власним транспортом. Бригада ЕМД виїхала на зустріч, жінку перенесли в машину ЕМД і продовжили транспортування.
Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати, тож пологи прийняли у машині ЕМД. Народилася здорова дівчинка.
Пологи пройшли без ускладнень для жінок та немовлят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 16:17
Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 16:00
Дві волинянки народили у машинах «швидкої»
Сьогодні, 15:47
У центрі Луцька не розминулися два легковики. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
Фельдшерка з Волині одружилася з гранатометником, який втратив ноги: зворушлива історія кохання. ВІДЕО
Сьогодні, 15:23
Медіа