На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги

На Волині 16 грудня рятувальники відбуксирували зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.У сніговому наметі між селами Ласків і Дарницьке Володимирського району застряг автомобіль недокладної медичної допомоги, у якому перебували двоє працівників медичної служби.Медики поверталися з виклику й прямували на наступний, проте автомобіль застряг у кучугурі снігу й не зміг зрушити з місця.На допомогу прийшли рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира. Вони відбуксирували карету «швидкої» на стійку ділянку автодороги, аби медики змогли дістатися до пацієнтів, які на них чекали.