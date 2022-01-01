На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги

На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
На Волині 16 грудня рятувальники відбуксирували зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

У сніговому наметі між селами Ласків і Дарницьке Володимирського району застряг автомобіль недокладної медичної допомоги, у якому перебували двоє працівників медичної служби.

Медики поверталися з виклику й прямували на наступний, проте автомобіль застряг у кучугурі снігу й не зміг зрушити з місця.
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги

На допомогу прийшли рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира. Вони відбуксирували карету «швидкої» на стійку ділянку автодороги, аби медики змогли дістатися до пацієнтів, які на них чекали.
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги

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Теги: швидка, сніговий замет, Волинь, рятувальники
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