Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл нагадує волинянам, що у військовий час теж потрібно відзначати Різдво, але трохи інакше. Цей день – незважаючи на календарні стилі – розкриває зміст народження Ісуса Христа, тож для християн це одне з головних торжеств.
Про це пишуть на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Його треба проводити, відганяючи сумний настрій, скорботу, біль, відчай, депресію, спричинені війною. Але це празникування, звісно, має бути скромнішим у його зовнішніх, матеріальних проявах, запевняє митрополит.
Зокрема, керуючий єпархією вважає, що варто прикрашати домівки і храми тими іграшками, які залишилися з минулих років. Не слід витрачати кошти на нові.
"Недоречно й перетворювати традиційне застілля на бенкети. На заощаджені гроші добре б підтримати наших бійців. Різдвяна трепетність повинна панувати в наших душах, адже цим теплом можемо зігріти ближніх", - йдеться у повідомленні.
На Різдво варто робити подарунки, переконаний владика Михаїл. Але не лише дітям чи іншим родичам, а й воїнам. Саме під час таких свят, через добрі справи, можемо стати ближче до Господа, порадівши Його народженню, а разом із Богом – на крок ближче до перемоги.
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Про це пишуть на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Його треба проводити, відганяючи сумний настрій, скорботу, біль, відчай, депресію, спричинені війною. Але це празникування, звісно, має бути скромнішим у його зовнішніх, матеріальних проявах, запевняє митрополит.
Зокрема, керуючий єпархією вважає, що варто прикрашати домівки і храми тими іграшками, які залишилися з минулих років. Не слід витрачати кошти на нові.
"Недоречно й перетворювати традиційне застілля на бенкети. На заощаджені гроші добре б підтримати наших бійців. Різдвяна трепетність повинна панувати в наших душах, адже цим теплом можемо зігріти ближніх", - йдеться у повідомленні.
На Різдво варто робити подарунки, переконаний владика Михаїл. Але не лише дітям чи іншим родичам, а й воїнам. Саме під час таких свят, через добрі справи, можемо стати ближче до Господа, порадівши Його народженню, а разом із Богом – на крок ближче до перемоги.
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