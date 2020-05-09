Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла

Михаїл нагадує волинянам, що у військовий час теж потрібно відзначати Різдво, але трохи інакше. Цей день – незважаючи на календарні стилі – розкриває зміст народження Ісуса Христа, тож для християн це одне з головних торжеств.



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Його треба проводити, відганяючи сумний настрій, скорботу, біль, відчай, депресію, спричинені війною. Але це празникування, звісно, має бути скромнішим у його зовнішніх, матеріальних проявах, запевняє митрополит.



Зокрема, керуючий єпархією вважає, що варто прикрашати домівки і храми тими іграшками, які залишилися з минулих років. Не слід витрачати кошти на нові.



"Недоречно й перетворювати традиційне застілля на бенкети. На заощаджені гроші добре б підтримати наших бійців. Різдвяна трепетність повинна панувати в наших душах, адже цим теплом можемо зігріти ближніх", - йдеться у повідомленні.



На Різдво варто робити подарунки, переконаний владика Михаїл. Але не лише дітям чи іншим родичам, а й воїнам. Саме під час таких свят, через добрі справи, можемо стати ближче до Господа, порадівши Його народженню, а разом із Богом – на крок ближче до перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Луцький і Волинськийнагадує волинянам, що у військовий час теж потрібно відзначати Різдво, але трохи інакше. Цей день – незважаючи на календарні стилі – розкриває зміст народження Ісуса Христа, тож для християн це одне з головних торжеств.Про це пишуть на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Його треба проводити, відганяючи сумний настрій, скорботу, біль, відчай, депресію, спричинені війною. Але це празникування, звісно, має бути скромнішим у його зовнішніх, матеріальних проявах, запевняє митрополит.Зокрема, керуючий єпархією вважає, що варто прикрашати домівки і храми тими іграшками, які залишилися з минулих років. Не слід витрачати кошти на нові."Недоречно й перетворювати традиційне застілля на бенкети. На заощаджені гроші добре б підтримати наших бійців. Різдвяна трепетність повинна панувати в наших душах, адже цим теплом можемо зігріти ближніх", - йдеться у повідомленні.На Різдво варто робити подарунки, переконаний владика Михаїл. Але не лише дітям чи іншим родичам, а й воїнам. Саме під час таких свят, через добрі справи, можемо стати ближче до Господа, порадівши Його народженню, а разом із Богом – на крок ближче до перемоги.

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