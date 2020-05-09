Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла

Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл нагадує волинянам, що у військовий час теж потрібно відзначати Різдво, але трохи інакше. Цей день – незважаючи на календарні стилі – розкриває зміст народження Ісуса Христа, тож для християн це одне з головних торжеств.

Про це пишуть на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Його треба проводити, відганяючи сумний настрій, скорботу, біль, відчай, депресію, спричинені війною. Але це празникування, звісно, має бути скромнішим у його зовнішніх, матеріальних проявах, запевняє митрополит.

Зокрема, керуючий єпархією вважає, що варто прикрашати домівки і храми тими іграшками, які залишилися з минулих років. Не слід витрачати кошти на нові.

"Недоречно й перетворювати традиційне застілля на бенкети. На заощаджені гроші добре б підтримати наших бійців. Різдвяна трепетність повинна панувати в наших душах, адже цим теплом можемо зігріти ближніх", - йдеться у повідомленні.

На Різдво варто робити подарунки, переконаний владика Михаїл. Але не лише дітям чи іншим родичам, а й воїнам. Саме під час таких свят, через добрі справи, можемо стати ближче до Господа, порадівши Його народженню, а разом із Богом – на крок ближче до перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Різдво, Луцьк, Михаїл, святкування, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
Сьогодні, 16:37
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 16:17
Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи Лучан кличуть на різдвяно-новорічні заходи
12 грудень, 19:30
У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО
09 травень, 2020, 15:24
У ПЦУ назвали «порушенням канонічного порядку» різдвяну літургію Михаїла 25 грудня У ПЦУ назвали «порушенням канонічного порядку» різдвяну літургію Михаїла 25 грудня
04 лютий, 2020, 21:41
Новорічно-різдвяні свята у Луцьку «гулятимуть» аж до 26 січня Новорічно-різдвяні свята у Луцьку «гулятимуть» аж до 26 січня
10 грудень, 2019, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
 0
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
Сьогодні, 16:37
 0
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 16:17
 0
Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8