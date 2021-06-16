У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів

У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
18 грудня тимчасово зупинять рух транспорту з 11.30 до 15.00 правою частиною проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” до перехрестя з проспектом Молоді.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Тож, рух тролейбусів буде здійснюватись в наступному порядку:

- маршрут № 1 (4 одиниці) –без змін;
- маршрут № 2 (4 одиниці) СКФ «Україна» -….- Проспект Перемоги – вул. Карпенка Карого – вул. Конякіна (по маршруту №5) – вул. Домни Гордіюк. Зворотній рейс без змін.
- маршрут № 3 (1 одиниця) –без змін;
- маршрут № 4 (1 одиниця) –без змін;
- маршрут 4-а (1 одиниця) –без змін;
- маршрут № 5 (2 одиниці) –без змін;
- маршрут № 12 (2 одиниці) «МКБ» -….- Проспект Перемоги – вул. Карпенка Карого – вул. Конякіна (по маршруту №5) – «Картонно паперова фабрика». Зворотній рейс без змін.
- маршрут № 15 ( 3 одиниці) – по маршруту № 15-а;
- маршрут № 15-а (3 одиниці) – без змін.

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Теги: рух тролейбусів, Луцьк
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