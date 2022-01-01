Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому

Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому
Нововолинські поліцейські розшукують Вавринюк Юлію Вікторівну, 08.10.1994 року народження, мешканку села Заставне Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

13 грудня жінка пішла з дому та не повернулася.

На дзвінки волинянка не відповідає, за оперативною інформацією, вона може знаходитись у Львові.

Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просять зателефонувати до поліції за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

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Теги: розшук, поліція, Волинь
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