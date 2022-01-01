Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
Мультиартист з Луцька Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян".
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Пісню "Інь-Ян" та кліп на цю роботу зняли ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Реліз планувався на 25 лютого.
Як зізнається сам MONATIK, основне посилання пісні - про пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми.
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Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Пісню "Інь-Ян" та кліп на цю роботу зняли ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Реліз планувався на 25 лютого.
Як зізнається сам MONATIK, основне посилання пісні - про пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми.
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