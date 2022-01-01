Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО

Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян".



Про це він написав на своїй сторінці в



Пісню "Інь-Ян" та кліп на цю роботу зняли ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Реліз планувався на 25 лютого.



Як зізнається сам MONATIK, основне посилання пісні - про пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мультиартист з Луцьката співачкавипустили спільну композицію "Інь-Ян".Про це він написав на своїй сторінці в Instagram Пісню "Інь-Ян" та кліп на цю роботу зняли ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Реліз планувався на 25 лютого.Як зізнається сам MONATIK, основне посилання пісні - про пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми.

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