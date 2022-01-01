Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО

Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Мультиартист з Луцька Дмитро Монатік та співачка ROXOLANA випустили спільну композицію "Інь-Ян".

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Пісню "Інь-Ян" та кліп на цю роботу зняли ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Реліз планувався на 25 лютого.

Як зізнається сам MONATIK, основне посилання пісні - про пошук віри в гармонію почуттів між двома людьми.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Монатік, пісня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
Сьогодні, 16:37
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 16:17
Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Майже мільйон переглядів зібрав юний волинянин, який заспівав в укритті Майже мільйон переглядів зібрав юний волинянин, який заспівав в укритті
30 листопад, 16:20
Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти
25 жовтень, 15:16
«Ляпіс Трубєцкой» заспівав хіт «Воїни світла» українською та презентував кліп. ВІДЕО «Ляпіс Трубєцкой» заспівав хіт «Воїни світла» українською та презентував кліп. ВІДЕО
13 липень, 08:35
«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО «Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
08 травень, 19:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
 0
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
Сьогодні, 16:37
 0
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
Сьогодні, 16:17
 0
Розшукують 28-річну волинянку, яка пішла з дому
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8