Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності

Сергій Наєв перевірив готовність українських підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.



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Під час перевірки українські підрозділи відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взяття противника в кільце та повне його знищення всіма наявними засобами.



За словами Наєва, наразі ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України «пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій».



«Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь», – заявив Наєв.



За його словами, сьогодні співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує дозволяє українцям виконувати «повний спектр бойових завдань».



«Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику», – наголосив генерал-лейтенант.



Слід зазначити, що українські захисники наразі відпрацьовують дії наступального характеру: підняття за тривогою, швидке переміщення у визначені райони, а також форсування водних перешкод.



Нагадаємо, 12 грудня з’явилася інформація, що російські військові в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенантперевірив готовність українських підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.Про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.Під час перевірки українські підрозділи відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взяття противника в кільце та повне його знищення всіма наявними засобами.За словами Наєва, наразі ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України «пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій».«Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь», – заявив Наєв.За його словами, сьогодні співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує дозволяє українцям виконувати «повний спектр бойових завдань».«Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику», – наголосив генерал-лейтенант.Слід зазначити, що українські захисники наразі відпрацьовують дії наступального характеру: підняття за тривогою, швидке переміщення у визначені райони, а також форсування водних перешкод.Нагадаємо, 12 грудня з’явилася інформація, що російські військові в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.

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