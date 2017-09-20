Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності

Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Під час перевірки українські підрозділи відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взяття противника в кільце та повне його знищення всіма наявними засобами.

За словами Наєва, наразі ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України «пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій».

«Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь», – заявив Наєв.

За його словами, сьогодні співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує дозволяє українцям виконувати «повний спектр бойових завдань».

«Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику», – наголосив генерал-лейтенант.

Слід зазначити, що українські захисники наразі відпрацьовують дії наступального характеру: підняття за тривогою, швидке переміщення у визначені райони, а також форсування водних перешкод.

Нагадаємо, 12 грудня з’явилася інформація, що російські військові в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, кордон, ЗСУ, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності
Сьогодні, 19:22
Військові Білорусі та РФ продовжують знаходитися на прикордонні: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 18:45
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
Сьогодні, 16:37
Схожі новини
ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю
04 грудень, 08:00
Автомати та напади на блокпости: на Волині завершилися навчання тероборони Автомати та напади на блокпости: на Волині завершилися навчання тероборони
20 вересень, 2017, 16:50
Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування Територія вздовж кордону з Білоруссю замінована: волинянам нагадали правила пересування
10 грудень, 15:18
Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною
08 грудень, 02:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності
Сьогодні, 19:22
 0
Військові Білорусі та РФ продовжують знаходитися на прикордонні: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 18:45
 0
Лучанин MONATIK випустив нову пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
 0
Як і чому треба святкувати Різдво під час війни: відповідь митрополита Михаїла
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку на 18 грудня змінили графік руху тролейбусів
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8