Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 17 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Сніг йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -6° до +1°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -6° до +1°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.
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