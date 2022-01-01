Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
У суботу, 17 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Сніг йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -6° до +1°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.

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Теги: погода, Луцьк
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