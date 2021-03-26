У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО

У Луцьку водій автомобіля не впорався з керуванням та наїхав на дорожні знаки.Про це повідомили у Патрульній поліції Волинської області.Ввечері, 15 грудня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Конякіна трапилася дорожньо-транспортна пригода. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з'ясували, що водій Renault Megane не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку і скоїв ДТП, пошкодивши дорожні знаки.В автопригоді ніхто не травмувався.На водія ж патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та за ст.139 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.