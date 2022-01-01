Пожежа на Центральному ринку Луцька завдала шкоди 40 підприємцям. ВІДЕО





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З її слів, відшкодувати витрати та збитки люди зможуть у цивільному порядку, звернувшись до суду.



За фактом пожежі слідчі внесли дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань, сказала Ольга Бузулук, за статтею 270 Кримінального кодексу України про порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що спричинило значну майнову шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.



Журналісти також побувало на Центральному ринку, який 16 грудня відновив роботу після пожежі. Людей на ринку небагато, у магазинах поруч немає електрики, холодильники вимкнені.



Як розповіла продавчиня у м'ясному відділі Галина, впродовж дня товар вдалося продати, у холодильнику ще зберігається охолоджена температура. Коли відновлять на ринку електрику, зі слів продавчині, підприємцям не кажуть.



"Сьогоднішній товар проданий, а як буде далі – не знаю. Люди привикли до Старого ринку, вчора телефон не замовкав: клієнти переживають, дзвонять, кажуть, щоб трималися", – говорить жінка.



Журналісти намагалися з’ясувати в адміністрації, як довго не буде електропостачання на ринку, яке майно знищено, чи будуть відшкодовувати збитки підприємцям, які втратили майно. Завідувач ринку Олег Марченко на телефонний дзвінок відповів, однак ситуацію не коментує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок пожежі на Центральному ринку Луцька, яка сталася вночі 15 грудня, матеріальних збитків зазнали майже 40 підприємців.Про це для Суспільного розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.З її слів, відшкодувати витрати та збитки люди зможуть у цивільному порядку, звернувшись до суду.За фактом пожежі слідчі внесли дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань, сказала Ольга Бузулук, за статтею 270 Кримінального кодексу України про порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що спричинило значну майнову шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.Журналісти також побувало на Центральному ринку, який 16 грудня відновив роботу після пожежі. Людей на ринку небагато, у магазинах поруч немає електрики, холодильники вимкнені.Як розповіла продавчиня у м'ясному відділі Галина, впродовж дня товар вдалося продати, у холодильнику ще зберігається охолоджена температура. Коли відновлять на ринку електрику, зі слів продавчині, підприємцям не кажуть."Сьогоднішній товар проданий, а як буде далі – не знаю. Люди привикли до Старого ринку, вчора телефон не замовкав: клієнти переживають, дзвонять, кажуть, щоб трималися", – говорить жінка.Журналісти намагалися з’ясувати в адміністрації, як довго не буде електропостачання на ринку, яке майно знищено, чи будуть відшкодовувати збитки підприємцям, які втратили майно. Завідувач ринкуна телефонний дзвінок відповів, однак ситуацію не коментує.

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