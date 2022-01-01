Пожежа на Центральному ринку Луцька завдала шкоди 40 підприємцям. ВІДЕО

Пожежа на Центральному ринку Луцька завдала шкоди 40 підприємцям. ВІДЕО
Внаслідок пожежі на Центральному ринку Луцька, яка сталася вночі 15 грудня, матеріальних збитків зазнали майже 40 підприємців.

Про це для Суспільного розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

З її слів, відшкодувати витрати та збитки люди зможуть у цивільному порядку, звернувшись до суду.

За фактом пожежі слідчі внесли дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань, сказала Ольга Бузулук, за статтею 270 Кримінального кодексу України про порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що спричинило значну майнову шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Журналісти також побувало на Центральному ринку, який 16 грудня відновив роботу після пожежі. Людей на ринку небагато, у магазинах поруч немає електрики, холодильники вимкнені.

Як розповіла продавчиня у м'ясному відділі Галина, впродовж дня товар вдалося продати, у холодильнику ще зберігається охолоджена температура. Коли відновлять на ринку електрику, зі слів продавчині, підприємцям не кажуть.

"Сьогоднішній товар проданий, а як буде далі – не знаю. Люди привикли до Старого ринку, вчора телефон не замовкав: клієнти переживають, дзвонять, кажуть, щоб трималися", – говорить жінка.

Журналісти намагалися з’ясувати в адміністрації, як довго не буде електропостачання на ринку, яке майно знищено, чи будуть відшкодовувати збитки підприємцям, які втратили майно. Завідувач ринку Олег Марченко на телефонний дзвінок відповів, однак ситуацію не коментує.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, Старий ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вогонь запеклих не пече: добрі новини від ВолиньPost за 16 грудня
16 грудень, 23:17
Пожежа на Центральному ринку Луцька завдала шкоди 40 підприємцям. ВІДЕО
16 грудень, 22:59
Відродження «Волинянки»: в Україні хочуть випускати електрокари ЛуАЗ. ВІДЕО
16 грудень, 22:13
У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО
16 грудень, 21:32
Схожі новини
Заряджали ліхтарик біля гірлянди: у Луцькій громаді через пожежу постраждав будинок відомої тренерки Заряджали ліхтарик біля гірлянди: у Луцькій громаді через пожежу постраждав будинок відомої тренерки
08 грудень, 13:40
У Луцькому районі з пожежі врятували подружжя та їх 9-річного сина У Луцькому районі з пожежі врятували подружжя та їх 9-річного сина
08 грудень, 09:06
У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе
25 вересень, 10:44
На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля
24 вересень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вогонь запеклих не пече: добрі новини від ВолиньPost за 16 грудня
16 грудень, 23:17
 0
Пожежа на Центральному ринку Луцька завдала шкоди 40 підприємцям. ВІДЕО
16 грудень, 22:59
 0
Відродження «Волинянки»: в Україні хочуть випускати електрокари ЛуАЗ. ВІДЕО
16 грудень, 22:13
 0
У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО
16 грудень, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8