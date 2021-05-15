Відродження «Волинянки»: в Україні хочуть випускати електрокари ЛуАЗ. ВІДЕО

Відродження «Волинянки»: в Україні хочуть випускати електрокари ЛуАЗ. ВІДЕО
Український бізнесмен, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов планує відновити випуск автомобілів ЛуАЗ 969, які в народі називали «Волинянками».

Про це Вадим Ігнатов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Бізнесмен розповів, що думка про те, що в Україні не вистачає транспортного засобу, який вдовольнив би потреби малого бізнесу, фермерських господарств та був би просто добрим помічником у домогосподарстві з`явилася у нього 5 років тому.

Чоловік вирішив, що новий автомобіль мав би бути простим по конструкції, придатним до ремонту та обслуговування у будь якій майстерні або навіть на подвір’ї, максимально зручним та утилітарним.

"Колись в українській історії вже був такий автомобіль але з ДВЗ. Це славнозвісна Волинянка – ЛуАЗ 969, автомобіль який вірою і правдою служив багатьом українцям роками. Мені завжди було прикро, що зник такий неординарний автомобіль. Саме тому я вирішив відродити і сам бренд ЛУАЗ і почати виробляти новий – електромобіль", - написав Вадим Ігнатов.

Новий "Волиянка" буде пікапом, адже тільки пікап дозволяє максимально задовільнити потреби в утилітарних перевезеннях та отримати універсальну платформу для великої кількості варіантів використання.

Пікапів буде 2 - з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком
та з чотирьохмісною кабіною та меншим вантажним відсіком. Називатимуться ці моделі Фермер та Сіті.

Розроблено оптимальну систему електричного приводу, яка з одного боку надає мінімально необхідні експлуатаційні якості, а з іншого забезпечує мінімальне споживання електричної енергії, тим самим знижуючи вимоги до акумуляторної батареї, вартість якої складає основну частину вартості всього електромобілю.

Наразі тривають ходові випробування, тестування в реальних умовах використання та на різних місцевостях.

За словами бізнесмена, війна внесла деякі корективи у плани виробництва - Луцьк зараз знаходиться в небезпечній прикордонній зоні, де кожного дня можливого чекати на провокації з боку агресорів. Відтак, виробництво були змушені розгортати в інших, більш безпечних регіонах України.

Початок приймання замовлень розробники відклали на початок наступного року.


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Теги: Волинянка, авто, ЛУАЗ
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