Білорусь продовжила військові навчання до 26 грудня





Про це



У цілому продовження навчання на полігонах виглядає так:



- 227 полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 24.12;

- полігон «Гожский» 6 омбр (Гродненський район) до 23.12;

- полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) до 24.12;

- полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) до 25.12;

- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 23.12;

- 230 полігон «Обуз-Лесновський» (Барановичський район) до 26.12;

- 174 полігон «Доманово» (Ивацевичський район) до 25.12;

- полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 25.12.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як мінімум до 26 грудня Білорусь продовжила навчання своїх Збройних сил.Про це інформує моніторингова група Білоруський Гаюн.У цілому продовження навчання на полігонах виглядає так:- 227 полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 24.12;- полігон «Гожский» 6 омбр (Гродненський район) до 23.12;- полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) до 24.12;- полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) до 25.12;- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 23.12;- 230 полігон «Обуз-Лесновський» (Барановичський район) до 26.12;- 174 полігон «Доманово» (Ивацевичський район) до 25.12;- полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 25.12.

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