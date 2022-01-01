Білорусь продовжила військові навчання до 26 грудня
Сьогодні, 20:22
Як мінімум до 26 грудня Білорусь продовжила навчання своїх Збройних сил.
Про це інформує моніторингова група Білоруський Гаюн.
У цілому продовження навчання на полігонах виглядає так:
- 227 полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 24.12;
- полігон «Гожский» 6 омбр (Гродненський район) до 23.12;
- полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) до 24.12;
- полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) до 25.12;
- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 23.12;
- 230 полігон «Обуз-Лесновський» (Барановичський район) до 26.12;
- 174 полігон «Доманово» (Ивацевичський район) до 25.12;
- полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 25.12.
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Про це інформує моніторингова група Білоруський Гаюн.
У цілому продовження навчання на полігонах виглядає так:
- 227 полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 24.12;
- полігон «Гожский» 6 омбр (Гродненський район) до 23.12;
- полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) до 24.12;
- полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) до 25.12;
- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 23.12;
- 230 полігон «Обуз-Лесновський» (Барановичський район) до 26.12;
- 174 полігон «Доманово» (Ивацевичський район) до 25.12;
- полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 25.12.
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