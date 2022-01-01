Білорусь продовжила військові навчання до 26 грудня

Білорусь продовжила військові навчання до 26 грудня
Як мінімум до 26 грудня Білорусь продовжила навчання своїх Збройних сил.

Про це інформує моніторингова група Білоруський Гаюн.

У цілому продовження навчання на полігонах виглядає так:

- 227 полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 24.12;
- полігон «Гожский» 6 омбр (Гродненський район) до 23.12;
- полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) до 24.12;
- полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) до 25.12;
- 212-й авіаційний полігон «Неман» (Новогрудський район) до 23.12;
- 230 полігон «Обуз-Лесновський» (Барановичський район) до 26.12;
- 174 полігон «Доманово» (Ивацевичський район) до 25.12;
- полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 25.12.

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Теги: Білорусь, навчання
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