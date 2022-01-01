Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію

Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію
У художньому музеї Луцька започаткували акцію "Музей зустрічає Героїв".

Про це розповіла Суспільному його директорка Зоя Навроцька.

Музейники розпочали фотофіксацію військовослужбовців, які відвідують музей, а також збір експонатів, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні. Також планують записувати розповіді бійців, їхні особисті враження, пережиті на бойових позиціях.

"Таким чином хочемо долучитись до фіксації подій та історії цієї жахливої війни, об’єднавши довкола музею товариство героїв-побратимів", – говорить Зоя Навроцька.

16 грудня музей відвідали четверо військовослужбовців-медиків ЗСУ. Серед них – воїн-однофамілець гетьмана Івана Виговського, барельєф якого висить на стіні біля входу до музею.

Він подарував перший експонат, який увійде до колекції музею – шеврон із позивним "Виговський".
Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію

Зі слів Зої Навроцької, колекцію картин художнього музею Луцька евакуювали на початку повномасштабної війни. До травня музей був зачинений для відвідувачів. Шість залів запрацювали у Міжнародний день музеїв, 18 травня, відкрився виставковий проєкт Олександра Дишка "Україна об'єднує світ: наша сила — в нашій історії". Його відвідувачі можуть оглянути й нині.

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Теги: Луцьк, музей
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