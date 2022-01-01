Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 – збили ЗСУ
Сьогодні, 14:55
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що росіяни сьогодні, 16 грудня, випустили по Україні 76 ракет, 60 з них збили українські воїни.
Про це Залужний повідомив у телеграм-каналі.
"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).
Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет", - йдеться в повідомленні.
Залужний наголосив, що ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять Україну скласти зброю.
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Про це Залужний повідомив у телеграм-каналі.
"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).
Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет", - йдеться в повідомленні.
Залужний наголосив, що ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять Україну скласти зброю.
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