Через аварію на мережах значна частина Луцька залишилась без світла
Сьогодні, 14:18
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено значну частину Луцька.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Внаслідок аварійної ситуації в мережах частково без електропостачання залишилися райони Вишкова та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони, просп. Відродження, вул. Грушевського та прилеглі.
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - зазначають у Волиньобленерго.
У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Внаслідок аварійної ситуації в мережах частково без електропостачання залишилися райони Вишкова та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони, просп. Відродження, вул. Грушевського та прилеглі.
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - зазначають у Волиньобленерго.
У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.
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