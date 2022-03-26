Через аварію на мережах значна частина Луцька залишилась без світла

Через аварію на мережах значна частина Луцька залишилась без світла
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено значну частину Луцька.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Внаслідок аварійної ситуації в мережах частково без електропостачання залишилися райони Вишкова та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони, просп. Відродження, вул. Грушевського та прилеглі.

Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.

"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - зазначають у Волиньобленерго.

У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.

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Теги: Луцьк, світло
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