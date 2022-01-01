67-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, отримав сім років тюрми

67-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, отримав сім років тюрми
За розповсюдження дитячого порно житель Луцька отримав сім років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 67-річного жителя Луцька винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч.ч. 4,5 ст. 301, ч.1 ст. 156 КК України).

Встановлено, що у вересні 2020 року чоловік у соціальній мережі та месенджері надсилав неповнолітнім фото з дитячим порно та вчиняв дії задля розбещення підлітків.

Суд призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.

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Теги: Волинянин, дитяче порно, суд
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