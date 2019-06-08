У Луцьку на Варшавському ринку загубилася дитина

Волинські патрульні повернули батькам дитину, що загубилася.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 15 грудня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що виявив на Варшавському ринку хлопчика, який загубився.Оперативно прибувши на місце події, патрульні розпитали чоловіка подробиці. Останній розповів, що звернув увагу на хлопчика, бо той був розгублений і наляканий, а поруч нікого не було.Патрульні встановили контакти батьків та передали дитину їм.Мати хлопчика розповіла, що разом з чоловіком та сином перебувала на ринку, однак на деякий час віддалилася від рідних. Вона була впевнена, що хлопчик в цей час перебуває з батьком, тому не зверталася по допомогу до поліції."Дякуємо громадянам за небайдужість та вчасний виклик поліції.Друзі, якщо ви помітили людину похилого віку чи дитину, яка має розгублений вигляд, проявіть людяність — поцікавтесь чи все гаразд і, чи пам’ятає особа місце свого проживання. У разі потреби телефонуйте на лінію 102", - наголошують в поліції.