У Луцьку відкривають незвичайну резиденцію святого Миколая
Сьогодні, 13:47
З 19 до 25 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція святого Миколая в укритті.
Про це повідомили у мерії.
Резиденція розміщується в таємному, але, головне, безпечному місці.
То як же до неї потрапити? Через Арт-галерею "Образ" (м.Луцьк пр.Волі 2).
"Ви зможете поспілкуватися зі святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист з побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", - кажуть в міськраді.
Деталі:
- Вхід безкоштовний, але донат на ЗСУ вітається (збирають на автівку).
- Графік роботи: з 13 до 19 год.щоденно протягом тижня.
- Якщо плануєте прийти групою від 10 осіб, потрібно попередньо повідомити організаторів про свій візит, зателефонувавши
за номером +380 96 124 7697.
- Якщо Ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений Вами подарунок - попередьте про це організаторів та обговоріть деталі.
- Якщо Ви хочете передати подарунок іншій дитині з числа незахищених верств населення - у резиденції буде така можливість.
- Резиденція знаходиться в укритті, тому всі будуть у безпеці навіть під час повітряної тривоги.
- У разі відключення електроенергії атмосфера буде ще більш магічною завдяки ліхтарикам.
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Про це повідомили у мерії.
Резиденція розміщується в таємному, але, головне, безпечному місці.
То як же до неї потрапити? Через Арт-галерею "Образ" (м.Луцьк пр.Волі 2).
"Ви зможете поспілкуватися зі святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист з побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", - кажуть в міськраді.
Деталі:
- Вхід безкоштовний, але донат на ЗСУ вітається (збирають на автівку).
- Графік роботи: з 13 до 19 год.щоденно протягом тижня.
- Якщо плануєте прийти групою від 10 осіб, потрібно попередньо повідомити організаторів про свій візит, зателефонувавши
за номером +380 96 124 7697.
- Якщо Ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений Вами подарунок - попередьте про це організаторів та обговоріть деталі.
- Якщо Ви хочете передати подарунок іншій дитині з числа незахищених верств населення - у резиденції буде така можливість.
- Резиденція знаходиться в укритті, тому всі будуть у безпеці навіть під час повітряної тривоги.
- У разі відключення електроенергії атмосфера буде ще більш магічною завдяки ліхтарикам.
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