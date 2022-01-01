У Луцьку відкривають незвичайну резиденцію святого Миколая

З 19 до 25 грудня у Луцьку функціонуватиме резиденція святого Миколая в укритті.Про це повідомили у мерії.Резиденція розміщується в таємному, але, головне, безпечному місці.То як же до неї потрапити? Через Арт-галерею "Образ" (м.Луцьк пр.Волі 2)."Ви зможете поспілкуватися зі святим Миколаєм, розповісти про свої мрії, передати свій лист з побажаннями. Миколай та його помічники радо приймуть кожного гостя та гостю", - кажуть в міськраді.Деталі:- Вхід безкоштовний, але донат на ЗСУ вітається (збирають на автівку).- Графік роботи: з 13 до 19 год.щоденно протягом тижня.- Якщо плануєте прийти групою від 10 осіб, потрібно попередньо повідомити організаторів про свій візит, зателефонувавшиза номером +380 96 124 7697.- Якщо Ви хочете, щоб ваша дитина отримала попередньо підготовлений Вами подарунок - попередьте про це організаторів та обговоріть деталі.- Якщо Ви хочете передати подарунок іншій дитині з числа незахищених верств населення - у резиденції буде така можливість.- Резиденція знаходиться в укритті, тому всі будуть у безпеці навіть під час повітряної тривоги.- У разі відключення електроенергії атмосфера буде ще більш магічною завдяки ліхтарикам.