Росіяни випустили по Києву 40 ракет





Про це повідомляє



"Біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 вже збито. За нашими підрахунками, це один з наймасованіших ракетних атак з часів широкомасштабної війни", - сказав він.



При цьому Шаманов не виключає, що може бути декілька хвиль ракетних атак.



Разом з цим в офіційному Telegram-каналі повідомляється про одного пораненого в результаті сьогоднішнього обстрілу.



"Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - сказано у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові випустили більше 40 ракет по Києву, 37 з них збили сили ППО. При цьому у столиці є постраждалий внаслідок ворожої атаки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону."Біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 вже збито. За нашими підрахунками, це один з наймасованіших ракетних атак з часів широкомасштабної війни", - сказав він.При цьому Шаманов не виключає, що може бути декілька хвиль ракетних атак.Разом з цим в офіційному Telegram-каналі повідомляється про одного пораненого в результаті сьогоднішнього обстрілу."Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - сказано у повідомленні.

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