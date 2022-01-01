Російська ракета зруйнувала цілий під‘їзд будинку у Кривому Розі: загинули двоє людей





Про це Кирило Тимошенко.



"Внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один з п‘яти під‘їздів. 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей.

Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кривому Розі росіяни поцiлили у житловий будинок: 2 загиблих, є поранені.Про це повідомив заступник керівника Офісу президента"Внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один з п‘яти під‘їздів. 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей.Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок

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