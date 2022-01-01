Російська ракета зруйнувала цілий під‘їзд будинку у Кривому Розі: загинули двоє людей
Сьогодні, 12:51
У Кривому Розі росіяни поцiлили у житловий будинок: 2 загиблих, є поранені.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один з п‘яти під‘їздів. 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей.
Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один з п‘яти під‘їздів. 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей.
Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок.
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