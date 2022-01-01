РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди





Про це Кирило Тимошенко.



"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги чули у багатьох містах України,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці, 16 грудня, під час масованого обстрілу України Росія вдарила ракетами по Кривому Розі: є попадання у житловий будинок.Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги чули у багатьох містах України, на Харківщині є влучання в інфраструктуру

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