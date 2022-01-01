РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 10:03
Вранці, 16 грудня, під час масованого обстрілу України Росія вдарила ракетами по Кривому Розі: є попадання у житловий будинок.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги чули у багатьох містах України, на Харківщині є влучання в інфраструктуру.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги чули у багатьох містах України, на Харківщині є влучання в інфраструктуру.
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