РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди
Вранці, 16 грудня, під час масованого обстрілу України Росія вдарила ракетами по Кривому Розі: є попадання у житловий будинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги чули у багатьох містах України, на Харківщині є влучання в інфраструктуру.



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Теги: Росія, Україна, війна
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