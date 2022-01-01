У Луцькому районі рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі

У Луцькому районі рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі
На Волині рятувальники відбуксирували 4 автомобілі на складних ділянках автодоріг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

15 грудня волинські рятувальники здійснили 4 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах області.

Після опівночі рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі відбуксирували з кювету біля села Прилісне легковий автомобіль.

У Нововолинську біля полудня рятувальники 5 ДПРЧ витягнули зі снігового замету автобус. У транспортному засобі перебував тільки водій.

О 16:48 рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці вирушили за викликом до села Веснянка Луцького району. Неподалік села у сніговий намет на узбіччі втрапив і не зміг продовжити рух рейсовий автобус «Луцьк-Ківерці-Веснянка», у якому перебували водій з 11 пасажирами. На момент прибуття рятувальників в автобусі перебував водій та двоє пасажирів літнього віку, решта дісталися домівок самостійно. Цих двох літніх людей рятувальники доправили пожежним автомобілем до села.
У Луцькому районі рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі

О 19:30 працівники чергової варти 1 ДПРЧ міста Луцька відбуксирували з проїжджої частини на вулиці Електроапаратній у Луцьку вантажний автомобіль, що потрапив у сніговий замет на узбіччі й перегородив рух транспорту.
У Луцькому районі рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі

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Теги: Волинь, Луцьк, рятувальники, автобус
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