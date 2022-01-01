В ISW оцінили загрозу для Києва з боку російських військ





Про це заявили аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише



На їхню думку, війська РФ не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.



Зазначається, що російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва. Зокрема, зараз окупанти в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.



За словами аналітиків, Росія не досягла переваги в повітрі на полі бою, не кажучи вже про панування. Крім того, вона значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вкрай малоймовірно, що російські окупанти зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.Про це заявили аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише УНІАН На їхню думку, війська РФ не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.Зазначається, що російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва. Зокрема, зараз окупанти в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.За словами аналітиків, Росія не досягла переваги в повітрі на полі бою, не кажучи вже про панування. Крім того, вона значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї.

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