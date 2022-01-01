В ISW оцінили загрозу для Києва з боку російських військ

В ISW оцінили загрозу для Києва з боку російських військ
Вкрай малоймовірно, що російські окупанти зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

Про це заявили аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише УНІАН.

На їхню думку, війська РФ не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Зазначається, що російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва. Зокрема, зараз окупанти в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.

За словами аналітиків, Росія не досягла переваги в повітрі на полі бою, не кажучи вже про панування. Крім того, вона значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї.

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Теги: Росія, Україна, війна
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