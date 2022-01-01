На Київщині спрацювала ППО





Про це ОВА Олексій Кулеба.



"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо та не викладаємо в мережу!" – закликав він.



Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи чули у Деснянському районі столиці.



"Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!" - закликав він.



Як повідомив сьогодні голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури



Вибухи під час цієї повітряної тривоги чули на Харківщині:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 грудня, у Київській області під час масованого обстрілу російськими загарбниками спрацювала протиповітряна оборона.Про це повідомив голова"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо та не викладаємо в мережу!" – закликав він.Згодом мер Києваповідомив, що вибухи чули у Деснянському районі столиці."Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!" - закликав він.Як повідомив сьогодні голова Житомирської ОВА, зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури енергетики можуть застосувати екстрені відключення енергопостачання Вибухи під час цієї повітряної тривоги чули на Харківщині: є влучання в інфраструктуру

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