Електроенергію можуть екстрено вимкнути через загрозу ракетного удару





Про це Віталій Бунечко.



"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" - йдеться в повідомленні.



Бунечко не уточнив, чи стосується це тільки його області, чи країни загалом.

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