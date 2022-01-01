Електроенергію можуть екстрено вимкнути через загрозу ракетного удару
Сьогодні, 09:01
У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури енергетики можуть застосувати екстрені відключення енергопостачання.
Про це повідомив у голова Житомирської області Віталій Бунечко.
"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" - йдеться в повідомленні.
Бунечко не уточнив, чи стосується це тільки його області, чи країни загалом.
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Про це повідомив у голова Житомирської області Віталій Бунечко.
"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" - йдеться в повідомленні.
Бунечко не уточнив, чи стосується це тільки його області, чи країни загалом.
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