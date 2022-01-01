Росіяни нанесли три ракетних удари по критичній інфраструктурі Харківщини

Росіяни нанесли три ракетних удари по критичній інфраструктурі Харківщини
Сьогодні зранку, 16 грудня, Росія нанесла ракетний масований удар по Україні: зафіксували як мінімум три удари по критичній інфраструктурі Харківської області.

Про це повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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Теги: Росія, Україна, війна
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