Росіяни нанесли три ракетних удари по критичній інфраструктурі Харківщини
Сьогодні, 09:16
Сьогодні зранку, 16 грудня, Росія нанесла ракетний масований удар по Україні: зафіксували як мінімум три удари по критичній інфраструктурі Харківської області.
Про це повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.
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Про це повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.
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