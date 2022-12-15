В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T

В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T
Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, пише LB.ua.

Серед інших постачань:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

30 000 патронів до 40-мм гранатометів;

5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії;

4 "швидкі";

18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес не відкидає можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

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Теги: Росія, Україна, війна
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