Польща змінює умови прийому українських біженців: що і для кого зміниться





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Як зазначається в документі, тепер українці зможуть безкоштовно проживати в місцях тимчасового розміщення тільки в перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього біженці з України платитимуть за проживання. Громадяни України, які проживають в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).



З травня 2023 року українцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше 60 злотих на добу (500 грн).



Зміни не торкнуться вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок з трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі будуть проживати в таких місцях безкоштовно.



Крім того, зі спецзакону видалено Положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування в Польщі протягом 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 року.



Українці матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).



Також будуть заморожені соціальні виплати громадянам України в момент виїзду з Польщі. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, отже втратить право на соціальну допомогу.



Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного в додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в РП для втікачів від війни в Україні. Цей документ разом з проїзним документом надасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.



З 1 квітня 2023 року українці все ж зможуть звертатися за видом на тимчасове проживання в Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.



Зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу біженцям з України. Польська сторона передбачає участь українців в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі.Про це пише УНІАН Як зазначається в документі, тепер українці зможуть безкоштовно проживати в місцях тимчасового розміщення тільки в перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього біженці з України платитимуть за проживання. Громадяни України, які проживають в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).З травня 2023 року українцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше 60 злотих на добу (500 грн).Зміни не торкнуться вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок з трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі будуть проживати в таких місцях безкоштовно.Крім того, зі спецзакону видалено Положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування в Польщі протягом 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 року.Українці матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).Також будуть заморожені соціальні виплати громадянам України в момент виїзду з Польщі. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, отже втратить право на соціальну допомогу.Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного в додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в РП для втікачів від війни в Україні. Цей документ разом з проїзним документом надасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.З 1 квітня 2023 року українці все ж зможуть звертатися за видом на тимчасове проживання в Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.Зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

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