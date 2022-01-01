Залужний з початку повномасштабної війни звільнив десятьох генералів, ще один – застрелився





Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist, пише



Журналісти видання зазначають, що генералу Залужному через вік вдалося уникнути прищеплення культури радянської армії, що винагороджувала слухняність та придушення ініціативи. Однак це не означає, що він нерішучий.



«З початку війни я звільнив десятьох генералів, оскільки вони не справлялися. Інший застрелився», — зазначив він.



Залужний зауважив, що після 2014 року офіцерський склад української армії «омолодився».



«21-річні лейтенанти прийшли командувати людьми, яким було 50-60 років», — додав головнокомандувач ЗСУ.



Крім того, в інтерв’ю Залужний відкинув політичні амбіції, сказавши, що політичне суперництво з президентом Володимиром Зеленським підірвало б єдність України та послабило б довіру Заходу.



«Це не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням», — пояснив Залужний.



The Economist також поспілкувався з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським.



Вони впевнені, що Росія готує ще один великий наступ, який може розпочатися вже у січні. На їхню думку, результат війни може визначитися у наступні кілька місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росії з лав Збройних сил України звільнили 10 генералів, ще один — застрелився.Про це розповів головнокомандувач ЗСУв інтерв’ю виданню The Economist, пише Громадське Журналісти видання зазначають, що генералу Залужному через вік вдалося уникнути прищеплення культури радянської армії, що винагороджувала слухняність та придушення ініціативи. Однак це не означає, що він нерішучий.«З початку війни я звільнив десятьох генералів, оскільки вони не справлялися. Інший застрелився», — зазначив він.Залужний зауважив, що після 2014 року офіцерський склад української армії «омолодився».«21-річні лейтенанти прийшли командувати людьми, яким було 50-60 років», — додав головнокомандувач ЗСУ.Крім того, в інтерв’ю Залужний відкинув політичні амбіції, сказавши, що політичне суперництво з президентом Володимиром Зеленським підірвало б єдність України та послабило б довіру Заходу.«Це не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням», — пояснив Залужний.The Economist також поспілкувався з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та командувачем Сухопутних військВони впевнені, що Росія готує ще один великий наступ, який може розпочатися вже у січні. На їхню думку, результат війни може визначитися у наступні кілька місяців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію