Понад 4000 росіян звернулись до проекту «Хочу жити», щоб здатися в полон
Сьогодні, 02:50
Більш як 4300 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника проекту "Хочу жити" Віталія Матвієнка.
"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту "Хочу жити" становить 4300 звернень", - розповів речник.
Матвієнко зазначив, що в основному до проекту звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити.
Спікер додав, що з військовослужбовцями та мобілізованими РФ проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника проекту "Хочу жити" Віталія Матвієнка.
"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту "Хочу жити" становить 4300 звернень", - розповів речник.
Матвієнко зазначив, що в основному до проекту звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити.
Спікер додав, що з військовослужбовцями та мобілізованими РФ проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.
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