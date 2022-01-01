Понад 4000 росіян звернулись до проекту «Хочу жити», щоб здатися в полон





Про це повідомляє Віталія Матвієнка.



"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту "Хочу жити" становить 4300 звернень", - розповів речник.



Матвієнко зазначив, що в основному до проекту звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити.



Спікер додав, що з військовослужбовцями та мобілізованими РФ проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більш як 4300 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника проекту "Хочу жити""Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту "Хочу жити" становить 4300 звернень", - розповів речник.Матвієнко зазначив, що в основному до проекту звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити.Спікер додав, що з військовослужбовцями та мобілізованими РФ проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.

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