Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри блокаду Польщі, – ЗМІ





Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише



"Білий дим від Європейської Ради: схвалено 4 економічно-фінансові пакети - 18 млрд для України, 2 пакети для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - зазначив Джозвяк у своєму Twitter.



Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.



Однак через вето Угорщини в пропозицію довелося внести правки.



Зрештою Угорщина виторгувала в Брюсселя розблокування частини коштів, заблокованих через проблеми з верховенством права, та зняла своє вето в понеділок.



Однак в останню хвилину Варшава висловила застереження в понеділок на зустрічі послів ЄС. Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.



У який спосіб вдалося переконати Польщу відмовитись від свого опору, наразі не відомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідери Євросоюзу на саміті в четвер, 15 грудня, таки подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода", пише "Європейська правда" "Білий дим від Європейської Ради: схвалено 4 економічно-фінансові пакети - 18 млрд для України, 2 пакети для Угорщини та план мінімальної ставки корпоративного податку", - зазначив Джозвяк у своєму Twitter.Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.Однак через вето Угорщини в пропозицію довелося внести правки.Зрештою Угорщина виторгувала в Брюсселя розблокування частини коштів, заблокованих через проблеми з верховенством права, та зняла своє вето в понеділок.Однак в останню хвилину Варшава висловила застереження в понеділок на зустрічі послів ЄС. Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.У який спосіб вдалося переконати Польщу відмовитись від свого опору, наразі не відомо.

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