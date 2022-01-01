Добрі новини від ВолиньPost за 15 грудня
15 грудень, 23:15
За двісті дев'яносто п'ять діб повномасштабної війни українці та українки навчилися радіти дрібницям та усміхатися, як би складно не було. Тож у незламної нації добрі новини є щодня!
Сьогодні, 15 грудня, ми писали про таке:
Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів
Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати.
"У системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку… Ви можете у магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни", — повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.
Юний акордеоніст з Волині переміг на міжнародному конкурсі
Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».
У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук і став Лауреатом І ступеня.
Студентки з Луцька створили унікальний аксесуар для безпеки дітей. ФОТО, ВІДЕО
Студентки ЛНТУ Еліна Приходько та Наталія Пись, під науковим керівництвом доцента кафедри комп’ютерних наук Юрія Лук’янчука та доцента кафедри інженерії програмного забезпечення Олени Суринович взяли участь у ІV Конкурсі стартап-проектів «Спробуй і ти». На конкурсі волинські студентки презентували аксесуар для безпеки дітей.
Вони поєднали технології QR-коду та 3D-друку для створення унікальних аксесуарів для безпеки дітей. Це брелок із QR-кодом, де міститься особиста інформація його власника, ім’я дитини та контакти батьків, інші важливі особливості. Таким чином, якщо дитина загубиться або опиниться у небезпечній ситуації, люди зможуть допомогти їй та віднайти батьків.
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
Житло знаходиться у Бучині, Заріці та Любешівській Волі. За рахунком це вже десять житлових об'єктів, які Любешівська селищна рада придбала за кошти державної субвенції 2019-2021 років. На сьогодні ця субвенція склаладає більше трьохсот тисяч гривень на одне житло.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.
У Луцьку під час концерту зібрали 50 тисяч гривень для волинських тероборонівців
Благодійний концерт об’єднав відомі та нові колективи з Волині, заслужених та народних артистів, а також гостей із Рівненщини, серед яких і півфіналістка проєкту "Голос країни" Галина Куришко.
Під час заходу сказала співорганізаторка Уляна Томчук, на придбання системи Starlink для військових із Волині зібрали майже 50,5 тисяч гривень.
ЗСУ ліквідували за добу 590 російських загарбників
Росія втратила у війні з Україною 96 590 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб,
▪️ танків ‒ 2 975 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,
▪️ артилерійських систем – 1 943 (+12) од,
▪️ РСЗВ – 406 (+2) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 172 (+1).
Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку
Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привезли пластуни до кафедрального собору Святої Трійці. У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.
18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.
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Сьогодні, 15 грудня, ми писали про таке:
Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів
Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати.
"У системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку… Ви можете у магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни", — повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.
Юний акордеоніст з Волині переміг на міжнародному конкурсі
Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».
У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоніст Павло Пікарук і став Лауреатом І ступеня.
Студентки з Луцька створили унікальний аксесуар для безпеки дітей. ФОТО, ВІДЕО
Студентки ЛНТУ Еліна Приходько та Наталія Пись, під науковим керівництвом доцента кафедри комп’ютерних наук Юрія Лук’янчука та доцента кафедри інженерії програмного забезпечення Олени Суринович взяли участь у ІV Конкурсі стартап-проектів «Спробуй і ти». На конкурсі волинські студентки презентували аксесуар для безпеки дітей.
Вони поєднали технології QR-коду та 3D-друку для створення унікальних аксесуарів для безпеки дітей. Це брелок із QR-кодом, де міститься особиста інформація його власника, ім’я дитини та контакти батьків, інші важливі особливості. Таким чином, якщо дитина загубиться або опиниться у небезпечній ситуації, люди зможуть допомогти їй та віднайти батьків.
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
Житло знаходиться у Бучині, Заріці та Любешівській Волі. За рахунком це вже десять житлових об'єктів, які Любешівська селищна рада придбала за кошти державної субвенції 2019-2021 років. На сьогодні ця субвенція склаладає більше трьохсот тисяч гривень на одне житло.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
14 грудня 2022 року Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.
У Луцьку під час концерту зібрали 50 тисяч гривень для волинських тероборонівців
Благодійний концерт об’єднав відомі та нові колективи з Волині, заслужених та народних артистів, а також гостей із Рівненщини, серед яких і півфіналістка проєкту "Голос країни" Галина Куришко.
Під час заходу сказала співорганізаторка Уляна Томчук, на придбання системи Starlink для військових із Волині зібрали майже 50,5 тисяч гривень.
ЗСУ ліквідували за добу 590 російських загарбників
Росія втратила у війні з Україною 96 590 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб,
▪️ танків ‒ 2 975 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,
▪️ артилерійських систем – 1 943 (+12) од,
▪️ РСЗВ – 406 (+2) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 172 (+1).
Вифлємський вогонь миру – вже у Луцьку
Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привезли пластуни до кафедрального собору Святої Трійці. У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей Микола Нецькар.
18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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