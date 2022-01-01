Добрі новини від ВолиньPost за 15 грудня

За двісті дев'яносто п'ять діб повномасштабної війни українці та українки навчилися радіти дрібницям та усміхатися, як би складно не було. Тож у незламної нації добрі новини є щодня!Сьогодні,, ми писали про таке:Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати."У системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку… Ви можете у магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни", — повідомив заступник міністра соціальної політикив ефірі телемарафону.Нещодавно на базі Харківської державної академії культури дистанційно проходив Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Буду жити в Україні-2022».У ІІ Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Буду жити в Україні-2022» участь взяв юний талановитий акордеоністі став Лауреатом І ступеня.Студентки ЛНТУта, під науковим керівництвом доцента кафедри комп’ютерних наукта доцента кафедри інженерії програмного забезпеченнявзяли участь у ІV Конкурсі стартап-проектів «Спробуй і ти». На конкурсі волинські студентки презентували аксесуар для безпеки дітей.Вони поєднали технології QR-коду та 3D-друку для створення унікальних аксесуарів для безпеки дітей. Це брелок із QR-кодом, де міститься особиста інформація його власника, ім’я дитини та контакти батьків, інші важливі особливості. Таким чином, якщо дитина загубиться або опиниться у небезпечній ситуації, люди зможуть допомогти їй та віднайти батьків.Житло знаходиться у Бучині, Заріці та Любешівській Волі. За рахунком це вже десять житлових об'єктів, які Любешівська селищна рада придбала за кошти державної субвенції 2019-2021 років. На сьогодні ця субвенція склаладає більше трьохсот тисяч гривень на одне житло.14 грудня 2022 року Преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Успенського храму села Мокрець Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.Благодійний концерт об’єднав відомі та нові колективи з Волині, заслужених та народних артистів, а також гостей із Рівненщини, серед яких і півфіналістка проєкту "Голос країни"Під час заходу сказала співорганізаторка, на придбання системи Starlink для військових із Волині зібрали майже 50,5 тисяч гривень.Росія втратила у війні з Україною 96 590 військових. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб,▪️ танків ‒ 2 975 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,▪️ артилерійських систем – 1 943 (+12) од,▪️ РСЗВ – 406 (+2) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 172 (+1).Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привезли пластуни до кафедрального собору Святої Трійці. У день праведного Філарета Милостивого, після Божественної літургії, волинські скаути урочисто передали вогонь миру, який прийняв декан протоієрей18 грудня на Театральному майдані кожен зможе взяти це знамення тепла і надії до себе додому.