Залужний розповів, якої зброї потребує Україна для виходу на рубежі 23 лютого

Залужний розповів, якої зброї потребує Україна для виходу на рубежі 23 лютого
Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Про це повідомив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, пише LB.ua.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". На даний момент отримуємо те що потрібно, але у значно меншій кількості”, – зауважив головнокомандуючий.

Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".

Також головнокомандуючий зазначив, що звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же "Хаймарсів".

Нагадаємо, за даними головнокомандуючого, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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