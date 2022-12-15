Залужний розповів, якої зброї потребує Україна для виходу на рубежі 23 лютого
Сьогодні, 22:11
Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.
Про це повідомив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, пише LB.ua.
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". На даний момент отримуємо те що потрібно, але у значно меншій кількості”, – зауважив головнокомандуючий.
Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".
Також головнокомандуючий зазначив, що звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же "Хаймарсів".
Нагадаємо, за даними головнокомандуючого, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, пише LB.ua.
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". На даний момент отримуємо те що потрібно, але у значно меншій кількості”, – зауважив головнокомандуючий.
Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".
Також головнокомандуючий зазначив, що звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же "Хаймарсів".
Нагадаємо, за даними головнокомандуючого, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Залужний розповів, якої зброї потребує Україна для виходу на рубежі 23 лютого
Сьогодні, 22:11
Де на Волині завтра, 16 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 22:01
На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога
Сьогодні, 21:34
Пожежа на Центральному ринку Луцька: що кажуть підприємці і які версії розглядає поліція
Сьогодні, 21:00
Як дізнатися, скільки реальних кіловатів дає генератор
Сьогодні, 20:30
Медіа