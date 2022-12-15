Залужний розповів, якої зброї потребує Україна для виходу на рубежі 23 лютого





Про це повідомив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, пише



"Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". На даний момент отримуємо те що потрібно, але у значно меншій кількості”, – зауважив головнокомандуючий.



Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".



Також головнокомандуючий зазначив, що звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же "Хаймарсів".



Нагадаємо, за даними головнокомандуючого, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.Про це повідомив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ, пише LB.ua "Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". На даний момент отримуємо те що потрібно, але у значно меншій кількості”, – зауважив головнокомандуючий.Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".Також головнокомандуючий зазначив, що звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же "Хаймарсів".Нагадаємо, за даними головнокомандуючого, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

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