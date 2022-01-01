На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога

На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога
30-го листопада у селі Новосілки Володимирської громади приблизно о 16:00 трапилася пожежа в одному з житлових будинків. На щастя, ніхто з шести мешканців не постраждав, проте дім згорів повністю. Сім’я, яка жила в ньому з чотирма дітьми, просить про допомогу.

До БУГу звернулася мама господині дому Ольга Зінкевич, вона розповіла журналістам деталі пожежі.

В останній день осені, коли дорослі були на роботі, а діти в садочку та школі, з незрозумілих причин зайнявся будинок. Це помітила донька, яка поверталася зі школи та побачила високе полум’я.

Згоріло все – одяг, документи, меблі. Будинок знаходиться в стані, непридатному для життя, рушаться стіни.
На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога

Сім’ї Каліновських довелося підселитися до оселі матері та сестри жінки. Два тижні в невеликому будинку поміщалися 14 людей. Нещодавно їм надали можливість на певний термін переселитися у будинок в цьому ж селі, що пустував. Його погорільцям пропонують викупити за 7 000 тисяч доларів.
На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога

Чоловік та жінка працюють, проте, крім відкладання коштів на нове житло, їм потрібно дбати про чотирьох дітей. Тому зробити це швидко не вдасться, оскільки погоріли всі речі.

Зважаючи, що кожен з нас регулярно допомагає ЗСУ, ніколи не вгадаєш, яка біда може трапитися навіть під час війни. Просимо читачів допомогти сім’ї Каліновських у скрутний час.


Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку: 4731 2191 2281 9331 – Іванова Наталія (сестра постраждалої).
На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога

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Теги: Волинь, пожежа, будинок
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