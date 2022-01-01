Пожежа на Центральному ринку Луцька: що кажуть підприємці і які версії розглядає поліція





Про це розповів Руслан Безека.







Що відомо про пожежу та вибухи



Пожежа спалахнула після першої години ночі 15 грудня. Її гасили 34 рятувальники та 9 спецавтомобілів. Локалізувати вогонь вдалося за годину, але роботи рятувальники продовжували і зранку.



Одразу після приїзду на місце рятувальники чули звуки вибухів. "Можливо це розривалися ці самі обладнання холодильних-морозильних камер. Чи став вибух причиною пожежі, ми наразі розбираємось", – каже Руслан Безека. Додає: під час пожежі ніхто не травмувався.



Коментарі підприємців



Згорів павільйон, у якому торгували молочною продукцією. Також там були ятки з господарськими товарами, – розповідає підприємець Петро Козіна. Каже: його майно було не застраховане.



"50 квадратів магазин, був забитий до стелі товаром, збитки величезні. Вночі приїжджав, пожежники казали, що, можливо, підпал, бо як би було коротке замикання, то б так швидко не поширилося", – каже підприємець.



У пожежі також втратила весь свій крам підприємиця Тетяна, жінка торгувала посудом. "Усе стріляло, феєрверк був. Усе, що я маю – усе тут. Я от така лишилася, стою і що робити?! Мені ніхто цього не відшкодує", – говорить Тетяна. Додає: разом із товаром згоріли також усі дозвільні документи та накладні.



Ринок через пожежу 15 грудня був повністю закритий, підприємці, які приїхали торгувати із сіл, продавали товар з рук.



Що відомо про причини пожежі



Як повідомив під час брифінгу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій начальник райуправління Руслан Безека, рятувальники не виключають, що причиною пожежі міг бути підпал. На місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС. Результати її роботи обіцяють повідомити згодом.



Поліція розглядає декілька версій причини пожежі на Центральному ринку, – розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, але версію про підпал відкидають.



"Огляд ще триває. Тому зарано казати за правову кваліфікацію. Наразі немає підстав говорити, що це був підпал. Можливо, необережне поводження з вогнем. Але тільки після детального огляду місця події, вилучення матеріалів, експертизи можна буде говорити за якою статтею буде відкрито кримінальне провадження", – зазначила Ольга Бузулук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через пожежу в торговому павільйоні Центрального ринку Луцька було знищено орієнтовно 400 метрів квадратних площі . Під час горіння пролунали декілька вибухів.Про це розповів Суспільному начальник райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Пожежа на Центральному ринку Луцька спалахнула після першої години ночі. Її гасили 34 рятувальники та дев'ять спецавтомобілів. Локалізувати вогонь вдалося за годину.Пожежа спалахнула після першої години ночі 15 грудня. Її гасили 34 рятувальники та 9 спецавтомобілів. Локалізувати вогонь вдалося за годину, але роботи рятувальники продовжували і зранку.Одразу після приїзду на місце рятувальники чули звуки вибухів. "Можливо це розривалися ці самі обладнання холодильних-морозильних камер. Чи став вибух причиною пожежі, ми наразі розбираємось", – каже Руслан Безека. Додає: під час пожежі ніхто не травмувався.Згорів павільйон, у якому торгували молочною продукцією. Також там були ятки з господарськими товарами, – розповідає підприємець. Каже: його майно було не застраховане."50 квадратів магазин, був забитий до стелі товаром, збитки величезні. Вночі приїжджав, пожежники казали, що, можливо, підпал, бо як би було коротке замикання, то б так швидко не поширилося", – каже підприємець.У пожежі також втратила весь свій крам підприємиця Тетяна, жінка торгувала посудом. "Усе стріляло, феєрверк був. Усе, що я маю – усе тут. Я от така лишилася, стою і що робити?! Мені ніхто цього не відшкодує", – говорить. Додає: разом із товаром згоріли також усі дозвільні документи та накладні.Ринок через пожежу 15 грудня був повністю закритий, підприємці, які приїхали торгувати із сіл, продавали товар з рук.Як повідомив під час брифінгу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій начальник райуправління Руслан Безека, рятувальники не виключають, що причиною пожежі міг бути підпал. На місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС. Результати її роботи обіцяють повідомити згодом.Поліція розглядає декілька версій причини пожежі на Центральному ринку, – розповіла речниця Нацполіції Волині, але версію про підпал відкидають."Огляд ще триває. Тому зарано казати за правову кваліфікацію. Наразі немає підстав говорити, що це був підпал. Можливо, необережне поводження з вогнем. Але тільки після детального огляду місця події, вилучення матеріалів, експертизи можна буде говорити за якою статтею буде відкрито кримінальне провадження", – зазначила Ольга Бузулук.

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