На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО

На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
Центральний (Старий) ринок сьогодні, 15 грудня, не працюватиме через пожежу, що спалахнула у торговому павільйоні вночі. Там вигоріло близько 400 метрів квадратних площі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, повідомлення від очевидців про пожежу надійшло рятувальникам о 01:56.


Надзвичайники не допустили поширення полум’я на торгові ряди та врятували частину будівлі.
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО

У поліції розповіли, що на момент прибуття рятувальників на місце пожежі охоронці ринку там були присутні.

Наразі на місці події продовжують працювати дві слідчо-оперативні групи поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС області.

Причину пожежі встановлюють.
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО

На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО

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Теги: Старий ринок, пожежа
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