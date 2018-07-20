На Старому ринку вигоріло близько 400 квадратів. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Центральний (Старий) ринок сьогодні, 15 грудня, не працюватиме через пожежу, що спалахнула у торговому павільйоні вночі. Там вигоріло близько 400 метрів квадратних площі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, повідомлення від очевидців про пожежу надійшло рятувальникам о 01:56.
Надзвичайники не допустили поширення полум’я на торгові ряди та врятували частину будівлі.
У поліції розповіли, що на момент прибуття рятувальників на місце пожежі охоронці ринку там були присутні.
Наразі на місці події продовжують працювати дві слідчо-оперативні групи поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС області.
Причину пожежі встановлюють.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, повідомлення від очевидців про пожежу надійшло рятувальникам о 01:56.
Надзвичайники не допустили поширення полум’я на торгові ряди та врятували частину будівлі.
У поліції розповіли, що на момент прибуття рятувальників на місце пожежі охоронці ринку там були присутні.
Наразі на місці події продовжують працювати дві слідчо-оперативні групи поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС області.
Причину пожежі встановлюють.
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