У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку

Автопригода трапилася сьогодні близько 8.30 ранку по вулиці Рівненській. 66-річний водій автомобіля Daewoo Lanos допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП 65-річну пішохідку із травмами госпіталізували до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За результатами освідування водій – тверезий.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясують усі обставини події.У поліції нагадують водіям та пішоходам про дотримання правил дорожнього руху.Для безпечної їзди водіям потрібно обов’язково враховувати погодні умови та дорожню обстановку. У темну пору доби пішоходам необхідно себе ідентифікувати на дорозі світловідбивними предметами чи елементами одягу, ліхтариками тощо, аби водії могли вас розпізнати та вчасно загальмувати.