У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку

У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку
Автопригода трапилася сьогодні близько 8.30 ранку по вулиці Рівненській. 66-річний водій автомобіля Daewoo Lanos допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок ДТП 65-річну пішохідку із травмами госпіталізували до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За результатами освідування водій – тверезий.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясують усі обставини події.

У поліції нагадують водіям та пішоходам про дотримання правил дорожнього руху.

Для безпечної їзди водіям потрібно обов’язково враховувати погодні умови та дорожню обстановку. У темну пору доби пішоходам необхідно себе ідентифікувати на дорозі світловідбивними предметами чи елементами одягу, ліхтариками тощо, аби водії могли вас розпізнати та вчасно загальмувати.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль
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