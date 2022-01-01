У пожежі на Волині загинули батько та син
Сьогодні, 11:13
Минулої доби під час пожежі на Волині виявили тіла двох людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 23:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Дерно Луцького району – горів дерев’яний житловий будинок. На місце виклику прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика.
На момент прибуття вогонь охопив одну з кімнат будинку й поширився на перекриття. За свідченнями очевидців, у приміщенні могли перебувати батько 1970 року народження й син 1998 року народження. Співробітники ДСНС виявили їхні тіла під час гасіння пожежі.
Горіння ліквідували о 23:53. Обставини загибелі чоловіків та причина пожежі встановлюються. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 23:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Дерно Луцького району – горів дерев’яний житловий будинок. На місце виклику прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика.
На момент прибуття вогонь охопив одну з кімнат будинку й поширився на перекриття. За свідченнями очевидців, у приміщенні могли перебувати батько 1970 року народження й син 1998 року народження. Співробітники ДСНС виявили їхні тіла під час гасіння пожежі.
Горіння ліквідували о 23:53. Обставини загибелі чоловіків та причина пожежі встановлюються. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.
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