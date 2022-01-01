У пожежі на Волині загинули батько та син

У пожежі на Волині загинули батько та син
Минулої доби під час пожежі на Волині виявили тіла двох людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 23:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Дерно Луцького району – горів дерев’яний житловий будинок. На місце виклику прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика.

На момент прибуття вогонь охопив одну з кімнат будинку й поширився на перекриття. За свідченнями очевидців, у приміщенні могли перебувати батько 1970 року народження й син 1998 року народження. Співробітники ДСНС виявили їхні тіла під час гасіння пожежі.

Горіння ліквідували о 23:53. Обставини загибелі чоловіків та причина пожежі встановлюються. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники, смерть
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