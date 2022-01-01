Чи будуть в Україні призивати до війська непрацевлаштованих





Чи можуть мобілізувати безробітних і працевлаштувати у ЗСУ, розповідає



Мобілізувати можуть кожного чоловіка, який є призовного віка і не має проблем зі здоров'ям, які б не дозволяли йому служити. Відповідно, до війська беруть незалежно від того, працює громадянин чи ні.



Варто зазначити, що громадяни України, які звільнилися і не мають офіційного працевлаштування, втрачають право на бронювання від роботодавця. Якщо вони є при цьому військовозобов'язаними, то їх можуть мобілізувати до армії.



Це відбуватиметься на загальних підставах. Попри це, чоловік, якого призвали, не може паралельно шукати роботу чи ходити у центри зайнятості. Його зайнятістю автоматично стає військова служба, за яку теж потрібно платити податки.



Які категорії чоловіків точно не призвуть до служби





Під час загальної мобілізації не підлягають призову наступні категорії чоловіків:



- нардепи України;

- заброньовані на період воєнного стану працівники критичної інфраструктури та приватних компаній;

- працівники органів військового управління, військових частин, структур та державних військових установ (Міноборони України, ЗСУ, СБУ та інших);

- студенти, здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

- наукові працівники ВНЗ та фахової передвищої освіти, педагоги, фахівці установ та організацій, які мають вчене звання чи науковий ступінь, педагоги закладів професійної та загальної середньої освіти, якщо вони працюють не менш як на 0,75 ставки.



Крім того, мобілізації не підлягають військовозобов'язані чоловіки, які не підходять за станом здоров'я чи підпадають під винятки, передбачені законом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Повістки видають військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років.Чи можуть мобілізувати безробітних і працевлаштувати у ЗСУ, розповідає 24 Канал. Мобілізувати можуть кожного чоловіка, який є призовного віка і не має проблем зі здоров'ям, які б не дозволяли йому служити. Відповідно, до війська беруть незалежно від того, працює громадянин чи ні.Варто зазначити, що громадяни України, які звільнилися і не мають офіційного працевлаштування, втрачають право на бронювання від роботодавця. Якщо вони є при цьому військовозобов'язаними, то їх можуть мобілізувати до армії.Це відбуватиметься на загальних підставах. Попри це, чоловік, якого призвали, не може паралельно шукати роботу чи ходити у центри зайнятості. Його зайнятістю автоматично стає військова служба, за яку теж потрібно платити податки.Під час загальної мобілізації не підлягають призову наступні категорії чоловіків:- нардепи України;- заброньовані на період воєнного стану працівники критичної інфраструктури та приватних компаній;- працівники органів військового управління, військових частин, структур та державних військових установ (Міноборони України, ЗСУ, СБУ та інших);- студенти, здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;- наукові працівники ВНЗ та фахової передвищої освіти, педагоги, фахівці установ та організацій, які мають вчене звання чи науковий ступінь, педагоги закладів професійної та загальної середньої освіти, якщо вони працюють не менш як на 0,75 ставки.Крім того, мобілізації не підлягають військовозобов'язані чоловіки, які не підходять за станом здоров'я чи підпадають під винятки, передбачені законом.

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