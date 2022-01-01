ЗСУ ліквідували за добу 590 російських загарбників





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 975 (+5) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,



▪️ артилерійських систем – 1 943 (+12) од,



▪️ РСЗВ – 406 (+2) од,



▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,



▪️ літаків – 281 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),



▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),



▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,



▪️ спеціальної техніки ‒ 172 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 96 590 військових.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 975 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,▪️ артилерійських систем – 1 943 (+12) од,▪️ РСЗВ – 406 (+2) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 172 (+1).

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