ЗСУ ліквідували за добу 590 російських загарбників

ЗСУ ліквідували за добу 590 російських загарбників
Росія втратила у війні з Україною 96 590 військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 975 (+5) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,

▪️ артилерійських систем – 1 943 (+12) од,

▪️ РСЗВ – 406 (+2) од,

▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

▪️ літаків – 281 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),

▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0),

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 172 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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