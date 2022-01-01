У Луцьку під час концерту зібрали 50 тисяч гривень для волинських тероборонівців





Як розповіла Уляна Томчук, під час концерту також відбувався аукціон, на якому розігрували трофеї, здобуті українськими військовими під час визволення Херсону. Найбільший лот вдалося продати за 16 тисяч гривень.



"Ми співаємо, танцюємо, говоримо, закликаємо. Це теж є зброя. Перший захід був 27 листопада, цей у нас масштабніший. Мусимо реалізувати цю ідею і допомогти нашим хлопцям", – зазначила методистка.



Благодійний концерт об’єднав відомі та нові колективи з Волині, заслужених та народних артистів, а також гостей із Рівненщини, серед яких і півфіналістка проєкту "Голос країни" Галина Куришко.



"Завжди погоджуюсь на такі заходи, тому це є вклад до перемоги. Я фольклористка з народження. Мені бабуся передала у спадок багато пісень. Досліджувала-їздила в експедиції, назбирала дуже багато давніх пісень", – говорить артистка.



Музикант Євген Чепіль, який також долучився до культурно-благодійного дійства, розповів, що один із членів його гурту "Давня казка" з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем у ЗСУ.



"Ми нещодавно їздили-виступали з концертом для хлопців. Він з нами не мав грати. Він дзвонить-каже: "Я все зіграю! Я з вами приїду!" Він приїхав. Ми у вишиванка, він у формі. От ми зіграли військовим",– додав музикант.



Під час благодійного концерту, сказала співорганізаторка Уляна Томчук, на придбання системи Starlink для військових із Волині зібрали майже 50,5 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому палаці культури вдруге відбувся благодійний захід "Культурний фронт на захисті кордонів", під час якого збирали гроші на придбання системи Starlink для волинської бригади тероборони Збройних сил України.Як розповіла Суспільному методистка Палацу культури Луцька, під час концерту також відбувався аукціон, на якому розігрували трофеї, здобуті українськими військовими під час визволення Херсону. Найбільший лот вдалося продати за 16 тисяч гривень."Ми співаємо, танцюємо, говоримо, закликаємо. Це теж є зброя. Перший захід був 27 листопада, цей у нас масштабніший. Мусимо реалізувати цю ідею і допомогти нашим хлопцям", – зазначила методистка.Благодійний концерт об’єднав відомі та нові колективи з Волині, заслужених та народних артистів, а також гостей із Рівненщини, серед яких і півфіналістка проєкту "Голос країни" Галина Куришко."Завжди погоджуюсь на такі заходи, тому це є вклад до перемоги. Я фольклористка з народження. Мені бабуся передала у спадок багато пісень. Досліджувала-їздила в експедиції, назбирала дуже багато давніх пісень", – говорить артистка.Музикант, який також долучився до культурно-благодійного дійства, розповів, що один із членів його гурту "Давня казка" з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем у ЗСУ."Ми нещодавно їздили-виступали з концертом для хлопців. Він з нами не мав грати. Він дзвонить-каже: "Я все зіграю! Я з вами приїду!" Він приїхав. Ми у вишиванка, він у формі. От ми зіграли військовим",– додав музикант.Під час благодійного концерту, сказала співорганізаторка Уляна Томчук, на придбання системи Starlink для військових із Волині зібрали майже 50,5 тисяч гривень.

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